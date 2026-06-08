Una fecha que dejó todo servido para el Tatengue. El Torneo Apertura “Jésica López” de la Primera A del fútbol femenino de la Liga Santafesina ingresó en su recta final y la décima jornada dejó un panorama muy favorable para Unión, que quedó a un paso de sumar una nueva estrella en la máxima categoría de la Casa Madre.
Unión quedó a un paso de un nuevo título en la Primera A
Se completó la décima fecha del Torneo Apertura “Jésica López” de la Liga Santafesina. Con la jornada consumada y tras haber quedado libre, Unión conservó la cima de las posiciones y quedó a tan solo un punto de consagrarse campeón. El Quillá goleó a Fénix, Los Cholitos protagonizó una de las victorias más contundentes de la fecha y varios equipos mantienen la ilusión de pelear hasta el cierre.
La fecha había comenzado el martes con el adelanto disputado en el predio de Náutico El Quillá. Allí, las Tiburonas mostraron toda su contundencia ofensiva para imponerse por 5 a 1 sobre Fénix. Azul Gómez abrió el camino para las locales, mientras que Brisa Galcerán aportó un doblete.
También se anotaron en la red Ruth Arce y Roxana Funes para completar una producción colectiva de alto nivel. El descuento para Fénix llegó a través de Verónica González.
A mitad de semana
El miércoles continuó la actividad con otro encuentro importante para la tabla de posiciones. En un duelo equilibrado, Colón y Coliseo igualaron 1 a 1. Eluney Miño marcó para las sabaleras, mientras que Gisela Hernández convirtió para el conjunto de Santo Tomé.
El empate dejó sensaciones encontradas: Colón sumó una unidad valiosa, mientras que Coliseo perdió la oportunidad de acercarse aún más a la cima.
Ya en la jornada del sábado se completó la programación con tres compromisos que aportaron goles, emociones y movimientos en la clasificación general.
Uno de los resultados más resonantes fue la goleada de Los Cholitos, que superó por un contundente 6 a 0 a Nacional. Sofía Boiko y Angelina Galli marcaron un gol cada una, mientras que Milagros Conde y Milagros Medina aportaron dos tantos cada una para redondear una actuación sobresaliente.
Por su parte, Deportivo Agua consiguió una importante victoria como visitante al derrotar por 3 a 1 a Juventud Unida. Las conquistas del equipo ganador fueron obra de Fiama Lugo, Paloma Toloza y Milagros Arias. Para las locales descontó Érika Fernández.
El restante encuentro de la fecha terminó sin goles. Peñarol y El Cadi protagonizaron un partido cerrado y muy disputado que finalizó 0 a 0. El punto les permitió mantenerse dentro del grupo de escoltas, aunque ambas escuadras necesitaban sumar de a tres para presionar con mayor fuerza a Unión.
La definición quedó para la última jornada
Con los resultados registrados, la tabla de posiciones sigue encabezada por Unión con 20 puntos. El conjunto rojiblanco observó la fecha desde afuera debido a que tuvo jornada libre, pero igualmente terminó siendo uno de los grandes beneficiados.
Detrás aparecen Coliseo, El Cadi, El Quillá y Peñarol, todos con 17 unidades. La paridad entre los perseguidores demuestra la competitividad que tuvo el certamen a lo largo de toda la temporada, aunque también evidencia que ninguno logró aprovechar plenamente las oportunidades para alcanzar al líder.
A falta de una fecha para la conclusión del campeonato, el panorama es claro: Unión depende de sí mismo para quedarse con el título. Con sumar al menos un punto en su próximo compromiso, el Tatengue se asegurará matemáticamente el primer puesto y celebrará una nueva consagración en el fútbol femenino liguista.
El escenario refleja además el crecimiento sostenido de la disciplina dentro de la Liga Santafesina.
Jornada tras jornada, los equipos mostraron un nivel competitivo cada vez más alto, con encuentros equilibrados, una importante cantidad de goles y futbolistas que continúan consolidándose como protagonistas de un torneo que gana prestigio temporada tras temporada.
La victoria de El Quillá, el empate de Coliseo, la contundencia de Los Cholitos y la regularidad de Unión fueron algunos de los aspectos más destacados de una fecha que prácticamente dejó sentenciada la lucha por el campeonato. Sin embargo, todavía resta el capítulo final y en el fútbol siempre hay lugar para las emociones.
La última jornada tendrá todos los focos puestos sobre Unión. El conjunto rojiblanco sabe que está muy cerca del objetivo y que un simple empate le alcanzará para dar la vuelta olímpica.
Del otro lado, sus perseguidores buscarán cerrar el certamen de la mejor manera posible y esperar un tropiezo que les permita mantener viva la esperanza hasta el último minuto.
Lo cierto es que, tras diez fechas disputadas, el Apertura “Jésica López” tiene a un claro candidato al título. Unión quedó a un paso de una nueva conquista y la definición del campeonato femenino de la Liga Santafesina promete ser uno de los grandes atractivos del próximo fin de semana.