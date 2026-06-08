Fútbol Femenino

Unión quedó a un paso de un nuevo título en la Primera A

Se completó la décima fecha del Torneo Apertura “Jésica López” de la Liga Santafesina. Con la jornada consumada y tras haber quedado libre, Unión conservó la cima de las posiciones y quedó a tan solo un punto de consagrarse campeón. El Quillá goleó a Fénix, Los Cholitos protagonizó una de las victorias más contundentes de la fecha y varios equipos mantienen la ilusión de pelear hasta el cierre.