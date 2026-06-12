Nobleza y El Quillá abren una fecha cargada de expectativas. La Liga Santafesina de Fútbol continúa transitando una apasionante temporada 2026 y este fin de semana pondrá en marcha una nueva jornada del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay.
La fecha 13 levanta el telón en Recreo y promete una jornada decisiva en la pelea por la cima
Con el duelo entre Deportivo Nobleza y Náutico El Quillá como apertura de la jornada, este viernes comienza la decimotercera fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. El líder La Perla del Oeste tendrá una exigente prueba ante Unión, mientras que los escoltas Colón de San Justo y Sanjustino buscarán mantenerse en la lucha por el campeonato en compromisos de riesgo fuera de casa.
La decimotercera fecha se iniciará este viernes por la noche en Recreo, donde Deportivo Nobleza será anfitrión de Náutico El Quillá en un encuentro que promete intensidad y que marcará el comienzo de un capítulo que puede resultar determinante para el desarrollo del certamen.
El conjunto recreíno, conducido por Mario Donetti, afrontará el compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local y sumar tres puntos importantes ante uno de los equipos que siempre se presenta como protagonista dentro de la máxima categoría.
Del otro lado estará el elenco dirigido por Martín Mazzoni, que buscará imponer su propuesta futbolística para llevarse un resultado positivo de una cancha siempre complicada.
El partido se disputará desde las 21.30 y contará con el arbitraje de Ángel Cristoforato. Como suele ocurrir en cada inicio de fecha, todas las miradas estarán puestas en este duelo que servirá para comenzar a acomodar posiciones y generar expectativas de cara a la actividad del sábado.
La competencia entra en una etapa cada vez más exigente. Con el calendario avanzando y los equipos empezando a visualizar el tramo decisivo del campeonato, cada unidad adquiere un valor especial. Las aspiraciones de campeonato, clasificación y permanencia comienzan a tomar forma, generando un atractivo adicional para cada encuentro.
La Perla defiende la punta y los escoltas no quieren perder terreno
La actividad continuará el sábado con una programación completa que tendrá varios partidos de alto voltaje. El principal foco estará puesto en Recreo Sur, donde el líder La Perla del Oeste recibirá al último campeón, Unión de Santa Fe, en uno de los encuentros más destacados de la jornada.
La Perla viene desarrollando una campaña sobresaliente y ha sabido sostener su liderazgo a partir de una notable regularidad. El equipo llega a esta fecha con la confianza que otorgan los buenos resultados y buscará reafirmar su condición de candidato ante un rival de jerarquía que intentará convertirse en un obstáculo para las aspiraciones del puntero.
Sin embargo, la pelea por el campeonato no se limita únicamente al líder. Los escoltas también tendrán compromisos de relevancia.
Colón de San Justo visitará a Sportivo Guadalupe en un escenario siempre difícil, mientras que Sanjustino deberá trasladarse hasta Santo Tomé para enfrentar a Independiente, otro equipo que suele hacerse fuerte cuando juega ante su público.
La programación sabatina también ofrecerá otros encuentros de interés. Academia AC recibirá a Deportivo Santa Rosa, mientras que Ciclón Racing será local ante Cosmos. Ateneo Inmaculada enfrentará a Juventud Unida, Newell’s Old Boys jugará contra Las Flores II, Ciclón Norte se medirá con Universidad y Colón de Santa Fe será anfitrión de Nacional.
Cada uno de estos partidos representa una oportunidad para sumar y seguir escalando posiciones en una tabla que muestra una marcada paridad. La competitividad que caracteriza a la Primera División de la Liga Santafesina vuelve a quedar reflejada en una fecha donde prácticamente todos los equipos tienen objetivos importantes en juego.
La única excepción dentro de la programación será el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y La Salle, que fue postergado debido a la realización del tradicional torneo Lobito organizado por la entidad mensana.
Con varios cruces atractivos, la fecha 13 se presenta como una de las más interesantes de la temporada. Los líderes buscarán sostener su posición, los perseguidores intentarán acortar diferencias y aquellos equipos que necesitan recuperarse procurarán encontrar el impulso necesario para encarar la recta final del certamen.
La expectativa crece en cada rincón de la región y los escenarios de la Liga Santafesina volverán a vestirse de fiesta para recibir una nueva jornada de fútbol.
Desde Recreo hasta Santo Tomé, pasando por distintos puntos del área metropolitana, la pasión por la pelota volverá a ser protagonista en un campeonato que continúa ofreciendo emociones, incertidumbre y una lucha apasionante por el título.
Programación – Fecha 13
- Viernes 12 de junio: Deportivo Nobleza vs. Náutico El Quillá (21.30) Árbitro: Ángel Cristoforato. Sábado 13 de junio (15.30): Academia AC vs. Deportivo Santa Rosa (Rubén Fernández). Ciclón Racing vs. Cosmos (Ignacio Castellano).
- La Perla del Oeste vs. Unión (Gastón Freyre). Ateneo Inmaculada vs. Juventud Unida (Joaquín Urbani). Sportivo Guadalupe vs. Colón de San Justo (Ariel Correa). Newell’s Old Boys vs. Las Flores II (Nicolás Mottier). Independiente vs. Sanjustino (Maximiliano Moya). Ciclón Norte vs. Universidad (Carlos Céspedes). Colón vs. Nacional (Leandro Rotela).
- Postergado: Gimnasia y Esgrima vs. La Salle.