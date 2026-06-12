Torneo Apertura 2026

La fecha 13 levanta el telón en Recreo y promete una jornada decisiva en la pelea por la cima

Con el duelo entre Deportivo Nobleza y Náutico El Quillá como apertura de la jornada, este viernes comienza la decimotercera fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. El líder La Perla del Oeste tendrá una exigente prueba ante Unión, mientras que los escoltas Colón de San Justo y Sanjustino buscarán mantenerse en la lucha por el campeonato en compromisos de riesgo fuera de casa.