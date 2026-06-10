Más de un siglo construyendo pertenencia. Cada 10 de junio representa una fecha especial para la gran familia del Club Atlético Belgrano de Paraná.
Belgrano celebra 115 años de historia, identidad y pasión por el fútbol
El Club Atlético Belgrano de Paraná conmemora este 10 de junio un nuevo aniversario de su fundación. Nacido en 1911 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal, la institución atraviesa un presente de crecimiento institucional y deportivo. Su presidente, Alejandro Schneider, destacó las obras en marcha, el fortalecimiento de la estructura del club y el compromiso de quienes construyen día a día el futuro de una de las entidades más tradicionales de la capital entrerriana.
La institución celeste y blanca celebra hoy sus 115 años de vida, una historia rica en acontecimientos deportivos, sociales y culturales que la posicionan como una de las entidades más representativas de la ciudad y de la Liga Paranaense de Fútbol.
La historia comenzó en 1911 cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Paraná decidió dar forma a una institución deportiva que inicialmente llevó el nombre de “Yunta Brava”.
Con el paso del tiempo, aquel proyecto fue consolidándose hasta adoptar el nombre de Belgrano, en homenaje al prócer nacional Manuel Belgrano, junto con los colores que hoy identifican a miles de simpatizantes y socios.
Desde entonces, el club atravesó innumerables etapas, generaciones y desafíos. Supo crecer a partir del esfuerzo de dirigentes, deportistas, socios y colaboradores que entendieron que una institución deportiva es mucho más que una competencia de fin de semana.
Belgrano se transformó en un espacio de encuentro, formación y contención para cientos de familias paranaenses.
A lo largo de más de un siglo, el club fue escribiendo páginas importantes dentro del fútbol entrerriano.
Sus equipos protagonizaron grandes campañas, sus divisiones formativas aportaron talentos al deporte regional y nacional, y su presencia constante dentro de la Liga Paranaense de Fútbol lo convirtió en un protagonista permanente de la actividad futbolística de la capital provincial.
La celebración de este nuevo aniversario encuentra a Belgrano en una etapa de renovación y crecimiento. Con una dirigencia enfocada en el fortalecimiento institucional y con múltiples proyectos en marcha, la entidad busca consolidar una base sólida para afrontar los desafíos del futuro sin perder de vista sus raíces.
Un presente de obras y crecimiento deportivo
Uno de los responsables de conducir esta nueva etapa es Alejandro Schneider, actual presidente de la institución. Bajo su gestión, que comenzó hace casi dos años, el club puso en marcha una serie de acciones destinadas a mejorar la infraestructura y potenciar el desarrollo deportivo.
El dirigente destacó que el trabajo se desarrolla en distintos frentes de manera simultánea, siempre con el objetivo de brindar mejores condiciones a los socios y deportistas.
“Estamos trabajando en la renovación edilicia. Vamos parte por parte. Hoy estamos poniendo en valor la pileta de natación y también avanzamos con la renovación total del estadio. Son muchos los frentes en los que estamos trabajando”, explicó Schneider al referirse a las principales obras que se ejecutan actualmente.
Estas mejoras reflejan una visión integral de la institución. No se trata únicamente de fortalecer el fútbol, sino también de consolidar los espacios deportivos y recreativos que forman parte de la vida cotidiana del club.
La puesta en valor de las instalaciones representa una inversión importante y demuestra el compromiso de la dirigencia con el crecimiento sostenido de la entidad.
En paralelo, el aspecto deportivo ocupa un lugar central dentro del proyecto institucional.
En ese sentido, uno de los logros más destacados es la participación de las divisiones juveniles en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una experiencia que permite a los jóvenes futbolistas competir en escenarios de alto nivel y continuar su proceso de formación.
La presencia de Belgrano en competencias de carácter nacional constituye un paso significativo para el desarrollo de sus categorías inferiores. No solamente ofrece una vidriera deportiva para los futbolistas, sino que además eleva los estándares de trabajo, planificación y organización dentro de toda la estructura del club.
La apuesta por las inferiores responde a una convicción histórica de la institución: formar personas a través del deporte. Cada niño y cada joven que viste la camiseta de Belgrano representa el futuro de la entidad y también el legado de quienes durante décadas construyeron el prestigio de la institución.
El sentimiento de pertenencia que trasciende el tiempo
Más allá de los proyectos y las obras, Schneider resaltó el valor humano que caracteriza a Belgrano y que, según su visión, constituye uno de los principales motores del crecimiento institucional.
Su historia personal con el club refleja justamente cómo el sentido de pertenencia puede construirse a partir del compromiso y el trabajo cotidiano. El dirigente recordó que inicialmente no era simpatizante de la institución, pero que el contacto con dirigentes y colaboradores fue generando un vínculo cada vez más fuerte.
“En lo personal me une la pasión por el fútbol. Yo no era hincha de Belgrano, pero me convencieron dirigentes en 2007 para que trabajara con ellos. Ya en 2009 me sumé como presidente y me quedé hasta 2019”, recordó.
Posteriormente, su participación al frente de la Liga Paranaense de Fútbol le impidió continuar en la conducción cotidiana del club. Sin embargo, el vínculo nunca se interrumpió.
“En ese momento continuó una persona de nuestra confianza y con la pandemia por medio se avanzó muy poco. Una vez que logré estabilizar la Liga volví al club Belgrano y hoy, además de presidente, ya soy un hincha más”, expresó.
Las palabras de Schneider reflejan un sentimiento compartido por muchos dirigentes deportivos: el club termina convirtiéndose en una segunda casa. Un lugar donde se generan amistades, proyectos y objetivos comunes que trascienden los resultados deportivos.
“Belgrano es un lugar donde me siento bien. Es un espacio donde uno puede rodearse de gente con ganas de trabajar por el club y para el club”, afirmó.
Esa filosofía de trabajo colectivo aparece como uno de los pilares fundamentales de la gestión actual. El crecimiento institucional no es entendido como una tarea individual, sino como el resultado del aporte de muchas personas que, desde distintos lugares, colaboran para que la entidad continúe avanzando.
En el marco de este nuevo aniversario, el presidente también dedicó un reconocimiento especial a quienes hicieron posible la historia de la institución.
“Quiero rendir homenaje a quienes hicieron posible la fundación de Belgrano y también a todos los que aportan un granito de arena para seguir haciéndolo grande de verdad”, destacó.
A 115 años de aquella iniciativa impulsada por un grupo de estudiantes, Belgrano sigue escribiendo su historia. Una historia marcada por la pasión, el esfuerzo y el compromiso de generaciones enteras que encontraron en el club un lugar de pertenencia.
Mientras las obras avanzan, los jóvenes continúan formándose y la institución proyecta nuevos desafíos, el legado de aquellos fundadores permanece más vigente que nunca. Porque Belgrano no sólo celebra un aniversario: celebra 115 años de identidad, de comunidad y de amor por el deporte.