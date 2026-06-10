Liga Paranaense de Fútbol

Belgrano celebra 115 años de historia, identidad y pasión por el fútbol

El Club Atlético Belgrano de Paraná conmemora este 10 de junio un nuevo aniversario de su fundación. Nacido en 1911 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal, la institución atraviesa un presente de crecimiento institucional y deportivo. Su presidente, Alejandro Schneider, destacó las obras en marcha, el fortalecimiento de la estructura del club y el compromiso de quienes construyen día a día el futuro de una de las entidades más tradicionales de la capital entrerriana.