Liga Santafesina de Fútbol

El Pulga Rodríguez compartió una jornada inolvidable con los chicos de la Liga Santafesina

El predio Nery Pumpido recibió la visita de Luis Miguel Rodríguez, uno de los grandes ídolos del fútbol sabalero y figura histórica del Colón campeón. En la antesala de su partido despedida del fútbol profesional, el atacante compartió experiencias, respondió preguntas, firmó autógrafos y dejó un mensaje de humildad y cercanía para los niños, niñas y jóvenes de los clubes afiliados a la Liga Santafesina de Fútbol.