La pasión por el fútbol tiene momentos que trascienden los resultados, los campeonatos y las estadísticas. Son instantes que quedan grabados en la memoria de quienes tienen la posibilidad de vivirlos y que fortalecen el vínculo entre las grandes figuras y las nuevas generaciones.
El Pulga Rodríguez compartió una jornada inolvidable con los chicos de la Liga Santafesina
El predio Nery Pumpido recibió la visita de Luis Miguel Rodríguez, uno de los grandes ídolos del fútbol sabalero y figura histórica del Colón campeón. En la antesala de su partido despedida del fútbol profesional, el atacante compartió experiencias, respondió preguntas, firmó autógrafos y dejó un mensaje de humildad y cercanía para los niños, niñas y jóvenes de los clubes afiliados a la Liga Santafesina de Fútbol.
Uno de esos momentos se vivió este viernes en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, donde Luis Miguel Rodríguez, el querido “Pulga”, compartió una jornada cargada de emociones junto a niñas, niños, jóvenes, dirigentes y familias de los clubes de la región.
La presencia del histórico delantero se dio en una semana muy especial para él.
Este domingo tendrá lugar su partido despedida del fútbol profesional en el estadio Brigadier General Estanislao López, escenario que lo vio convertirse en uno de los máximos referentes de la historia reciente de Colón y protagonista fundamental de la conquista del título de Primera División obtenido por la institución rojinegra en 2021.
La actividad contó con la participación del tesorero de la Liga Santafesina, Fabricio Galateo, y del secretario de Torneos, Gastón Olivera.
También estuvo presente el senador provincial Paco Garibaldi, quien impulsó y gestionó el encuentro para que los chicos de los clubes afiliados pudieran compartir una experiencia única con uno de los futbolistas más reconocidos y admirados de la provincia.
La conducción de la jornada estuvo a cargo de Luciano Brondino, quien aportó dinamismo y cercanía a cada momento del evento.
Un recorrido lleno de afecto y admiración
Desde su llegada al predio Nery Pumpido, el Pulga fue recibido con muestras permanentes de cariño. Los dirigentes de la Casa Madre lo acompañaron en una recorrida por las instalaciones, permitiéndole conocer los distintos espacios donde cientos de jóvenes desarrollan diariamente su formación deportiva y humana.
Cada paso que daba Rodríguez despertaba el entusiasmo de los presentes. Las fotografías se multiplicaban a su alrededor, mientras los pedidos de autógrafos se sucedían uno tras otro.
No sólo los niños y adolescentes aprovecharon la oportunidad de acercarse a su ídolo. También padres, madres, entrenadores e hinchas que se encontraban en el predio buscaron inmortalizar el momento con una imagen o unas palabras del delantero tucumano.
La sencillez y predisposición que siempre caracterizaron al ex futbolista de Colón volvieron a quedar en evidencia. Lejos de mostrarse distante, se tomó el tiempo necesario para atender a todos, dialogar con quienes se acercaban y agradecer cada gesto de afecto recibido.
Algunos de los presentes incluso aprovecharon la ocasión para entregarle distintos obsequios y recuerdos. Camisetas, fotografías y presentes especialmente preparados para la ocasión fueron parte de una mañana en la que predominó la emoción y el reconocimiento a una trayectoria que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.
Un conversatorio que dejó enseñanzas para todos
Luego de la recorrida por el predio llegó uno de los momentos más esperados de la jornada: el conversatorio con los jóvenes futbolistas de los clubes liguistas.
Allí el Pulga compartió anécdotas de su carrera, recordó momentos importantes de su vida deportiva y habló sobre los sacrificios que demanda el fútbol profesional.
También hizo referencia a sus inicios, a los obstáculos que debió superar para llegar a la máxima categoría y a la importancia de mantener siempre la humildad y el compromiso con el trabajo.
Sin embargo, los grandes protagonistas fueron los chicos y chicas presentes. Con entusiasmo, curiosidad y una notable preparación, se animaron a formular preguntas que sorprendieron al propio Rodríguez.
Algunas estuvieron relacionadas con sus goles más importantes, otras con los entrenadores que marcaron su carrera y varias apuntaron a conocer aspectos más personales de su recorrido dentro y fuera de las canchas.
La calidad y originalidad de las consultas generaron momentos de risas y complicidad. El delantero respondió cada inquietud con sinceridad y buen humor, demostrando una vez más la cercanía que siempre mantuvo con la gente.
La experiencia tuvo además un fuerte valor formativo. Los jóvenes pudieron escuchar de primera mano el testimonio de un futbolista que alcanzó los máximos niveles de competencia sin perder nunca su esencia.
Un ejemplo que excede lo deportivo y que transmite valores fundamentales como el esfuerzo, la perseverancia, el respeto y la pasión por lo que se hace.
La visita de Luis Miguel Rodríguez al predio Nery Pumpido representó mucho más que un encuentro con una figura del fútbol. Fue una oportunidad para inspirar a cientos de niños y adolescentes que sueñan con seguir creciendo dentro de este deporte, entendiendo que detrás de cada logro existen años de trabajo, dedicación y sacrificio.
Para la Liga Santafesina de Fútbol significó además la posibilidad de acercar a sus jugadores a una personalidad que forma parte de la historia grande del fútbol santafesino. Un futbolista que supo ganarse el reconocimiento de propios y extraños gracias a su talento, su carisma y una carrera repleta de momentos memorables.
En vísperas de su despedida oficial del fútbol profesional, el Pulga volvió a demostrar por qué ocupa un lugar tan especial en el corazón de los aficionados.
Su visita dejó sonrisas, fotografías, autógrafos y recuerdos imborrables, pero también enseñanzas que seguramente acompañarán durante mucho tiempo a quienes tuvieron el privilegio de compartir esa jornada.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol expresaron su agradecimiento a Luis Miguel Rodríguez por el tiempo brindado, la generosidad para atender a todos los presentes y la disposición permanente para participar de una actividad que quedará guardada en la memoria de los clubes y de cada uno de los chicos que formaron parte de esta experiencia.
A pocas horas de cerrar una etapa histórica de su carrera, el Pulga regaló una nueva muestra de grandeza, esta vez fuera de la cancha, reafirmando el vínculo que lo une para siempre con el fútbol sabalero y santafesino.