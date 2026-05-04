En la previa de los 121 años, el vicepresidente del Club Atlético Colón, Matías Vidoz, dejó varios conceptos interesantes del presente sabalero, además de agradecer de manera contundente a Rubén “Cacho” Deicas por su predisposición para colaborar con el club “de manera totalmente gratuita, sin cobrarle un solo peso al club”.
“Puede venir Tini a Colón pero lo que sostiene al club son los socios”
Confirmó que la CD prepara un informe de los primeros seis meses de gestión, que se hará público en forma de rueda de prensa o directamente en una asamblea de socios. “Estamos bien y en dos meses vamos a estar mejor, pero haciendo muchos esfuerzos”, admite el dirigente.
Hace un tiempo, volvíamos de un viaje de visitante y nos preguntábamos qué hacer, porque desde hace años Colón hizo costumbre y tradición su caravana, la cuenta regresiva y el festejo en la previa del cumple. Así surgió la idea de llamarlo a “Cacho” y de inmediato me comuniqué con su hijo. La respuesta fue inmediata y dijo que sí”, explicó Vidoz.
El agradecimiento a Deicas: "Cacho es Colón"
“No sólo que le gustó la idea sino que se entusiasmó con volver a cantar en el club de sus amores, de manera totalmente gratuita. Al mismo tiempo buscamos con esta vuelta superar viejas diferencias del pasado o problemitas que hubo. Cacho es Colón”, agregó el vicepresidente rojinegro.
El mismo Matías Vidoz confirmó en charla con ADN Gol (FM 96.7) lo que había publicado El Litoral en cuanto a la reunión de Comisión Directiva del último jueves.
“El presidente José Alonso y el tesorero Carnevale brindaron un informe detallado de todo lo que fueron estos primeros meses. Estamos terminando de pagar muchos compromisos viejos y sorpresas que aparecieron. El desorden era bastante importante, pero en uno o dos meses vamos a estar más tranquilos”, dijo.
Del mismo modo, confirmó que “hubo gente de la oposición, ellos accedieron a estos datos”. En el mismo sentido, confirmó que “la idea es mostrar todo, se sumaron algunos profesionales, queremos tener las cosas ordenadas. La idea es mostrarle todo al socio, quizás en una rueda de prensa o en asamblea”.
Como se sabe, Colón tiene pendiente el cobro de un dinero importante que le debe Platense y el reclamo en la FIFA por lo de Neris. ¿Cuál es la chance de generar ingresos extraordinarios?: “Lo de Neris es clave para nosotros. En cuanto al marketing, vendimos la camiseta a principio de temporada, ya no hay más chances de generar nada que mueva los números”.
Tini", los socios y la despedida de "Pulga"
Una de las chances de sumar un ingreso extra a las arcas sabaleras pasa por poder alquilar el campo de juego del estadio Brigadier López para un show musical de alcance internacional. Concretamente, existe un pedido de una empresa local para producir “Tini” en el mismo Cementerio de los Elefantes.
“La prioridad número uno es el campo de juego y ascender. Por eso estamos analizando con pinzas los pedidos para recitales como el de Tini, porque no queremos arriesgar la localía en la etapa final del torneo. Queremos priorizar lo deportivo”, admitió Vidoz, ya que la fecha para “Tini” sería para el mes de octubre.
Al explicar el tema del posible alquiler de la cancha, el dirigente valoró el gran esfuerzo que hace la gente en este duro momento económico: “Lo que lo salva a Colón es el número impactante de socios, algo que debe mantenerse y hasta poder crecer un poco más. Estamos bien, estamos donde queremos estar y somos agradecidos con los socios”, explicó Vidoz.
En otro tramo de la entrevista, el vicepresidente sabalero explicó que el ex presidente José Néstor Vignatti “estuvo el jueves en el club aportando lo suyo”, participando de la última reunión de Comisión Directiva.
Finalmente, el dirigente habló del esperado partido despedida y último baile de Luis Miguel Rodríguez con la camiseta de Colón, recordando que lo de “Pulga” fue otro de los conflictos heredado, solucionado y acordado por esta CD que preside José Alonso.
“Con Pulga Rodríguez también está todo acordado para su partido de despedida el domingo 14 de junio. Se hace cargo y se terceriza con una empresa que organiza todo. Nosotros ayudamos poniendo el estadio a disposición de Pulga”, cerró Vidoz.