El vice Matías Vidoz de cara al cumple sabalero

“Puede venir Tini a Colón pero lo que sostiene al club son los socios”

Confirmó que la CD prepara un informe de los primeros seis meses de gestión, que se hará público en forma de rueda de prensa o directamente en una asamblea de socios. “Estamos bien y en dos meses vamos a estar mejor, pero haciendo muchos esfuerzos”, admite el dirigente.