Este domingo en el Cementerio de Elefantes

La “Pulga-manía” se activa en el Mundo Colón: ¡se despide PR10!

Luis Miguel Rodríguez fue referente, capitán y goleador, quedando en un lugar inolvidable del corazón de los hinchas sabaleros. Se viene “El Último Baile”, con casi todos los campeones de la noche de San Juan el 4 de junio de 2021.