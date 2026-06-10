Cuando restan poco más de 10 días para la apertura del libro de pases de la Primera Nacional, anunciada por AFA para la finalización de la última fecha de la primera rueda a jugarse el fin de semana del 20 y 21 de julio, los dirigentes y secretarios deportivos de los 36 equipos de la categoría intensifican gestiones en búsqueda de los 4 refuerzos habilitados reglamentariamente.
Colón busca goles y tiene en la mira a Bruno Nasta, el 9 de San Miguel
Tiene 33 años, mide 1.90 y ya estuvo en el radar a principios del 2026. Ante la inminente salida de Castro, la posible ida de Cano y la sequía de Bonansea, Colotto y los dirigentes volvieron a poner en el ojo en el delantero del equipo de Coleoni. También vuelve a sonar el “Wachi” García, relegado en Newell´s.
En este marco, Colón no es la excepción y es por eso que tanto el mánager Diego Colotto como el entrenador Ezequiel Medrán y la dirigencia que lidera el presidente José Alonso comienzan a intensificar las tratativas en procura de potenciar a un plantel en plena meseta futbolística y que necesita caras nuevas para volver posicionarse como serio candidato a pelear por el ascenso.
Habiendo ganado apenas uno de los últimos 8, relegado al quinto puesto de la zona y a 5 unidades de distancia del líder Morón, en las oficinas del Barrio Centenario saben que no tienen margen de error, y que deben ser precisos a la hora de elegir los nombres que llegarán para darle frescura y un aire nuevo a un Medrán que parece haberse quedado con escasas opciones de recambio en el ataque.
El prematuro debut del juvenil Máximo Ingravidi del domingo, en un equipo que no tuvo ni siquiera entre los suplentes a jugadores como Lucas Cano y Facundo Castro habla a las claras de la urgencia que hoy tiene Colón de sumar hombres de peso en el bloque ofensivo.
Nasta, una opción "conocida"
En este camino, el primer nombre que aparece hoy como opción sería para ser refuerzo sabalero es el de Bruno Nasta. El delantero nacido hace 33 años y de 1.90 de estatura cuenta con un extenso y prolífico recorrido por las categorías del ascenso argentino y hoy defiende la camiseta de San Miguel.
Con el equipo de Coleoni, el ex Racing de Córdoba suma un total de 4 goles y 2 asistencias en 15 partidos, con rendimientos irregulares en consonancia con un equipo que se armó para más y que hoy pena para ocupar un puesto en el reducido.
No es la primera vez que el nombre de Nasta suena en J.J. Paso, ya que el goleador estuvo en la órbita en casi todos los libros de pases desde que Colón juega en la Primera Nacional. En la última ventana, a principios de este 2026, Colotto y compañía sondearon al delantero bonaerense pero su salida de Los Polvorines era imposible.
Hoy la situación parece haberse alterado lo suficiente como para que en el campamento sabalero se ilusionen con, de una vez por todas, verlo con la camiseta rojinegra para competir por el puesto o incluso apuntalar a Alan Bonansea en el ataque del equipo de Medrán.
Franco García, otra vez en el radar
Protagonista de una de las novelas que tuvo el mercado de pases de enero, el del extremo derecho Franco García lejos está de ser un nombre desconocido en el mundo Colón.
El ex jugador de San Martín de Tucumán estuvo muy cerca de ser refuerzo sabalero a principios de año, pero el llamado de Newell’s para dar el salto y jugar en Primera División terminó cambiando los planes del “Wachi” y lo llevó a ponerse la rojinegra pero del equipo rosarino.
6 meses después, con un panorama muy diferente en el Parque Independencia, el de García es uno de los apellidos que aparece en la lista de jugadores prescindibles para Frank Darío Kudelka, quien no pondría reparos en su salida de Rosario.
Esta situación, sumada a la necesidad que tiene Colón de encontrar una opción para pelear el lugar con Julián Marcioni, hace reflotar la posibilidad de que García finalmente pueda desembarcar en la capital de la provincia.