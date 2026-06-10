Lleva 4 tantos en 15 partidos

Colón busca goles y tiene en la mira a Bruno Nasta, el 9 de San Miguel

Tiene 33 años, mide 1.90 y ya estuvo en el radar a principios del 2026. Ante la inminente salida de Castro, la posible ida de Cano y la sequía de Bonansea, Colotto y los dirigentes volvieron a poner en el ojo en el delantero del equipo de Coleoni. También vuelve a sonar el “Wachi” García, relegado en Newell´s.