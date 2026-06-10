Llegó el momento donde todo el Mundo Colón necesita que el equipo mejore, que gane tres puntos y que reaccione. Son varios partidos sin perder y otros muchos sin ganar. Es por eso que el éxodo obligado del fixture lo intima a reaccionar al Sabalero de la mano de Ezequiel Medrán. Bajo Belgrano, Chaco y Madryn, las próximas paradas.
Colón inicia "el éxodo del fixture": Bajo Belgrano, Chaco y Madryn
El equipo de Ezequiel Medrán tendrá que encontrar las respuestas en la ruta, casualmente donde Colón baja su rendimiento. A favor del entrenador: tiene a todos los jugadores profesionales a disposición para armar el mejor once.
Este sábado en la casa del "Dragón"
De cara a este cruce con el “Dragón”, este sábado a las 15.30 en el Juan Pasquale lo más importante es que el staff técnico sabalero tiene a todos los jugadores a disposición: no hay suspendidos, no hay expulsados, no hay sancionados por amarillas. O sea, tiene Medrán el menú completo: ¿cambiará de nombres?; ¿cambiará de esquema?; ¿cambiará de estrategia?. Muchos apuestan a la vuelta del famoso “triple cinco” para poblar la zona de volantes, que el rival no lo supere y a partir de la tenencia de la pelota, poder crecer en los pies de Ignacio “Nacho” Lago y apostar a que se le abra el arco a Bonansea.
A Colón le costó mucho compensar la campaña de local, donde está invicto en el Cementerio de los Elefantes con el aliento de su gente, con la de visitante, donde apenas consiguió un poco más del 30 por ciento de los puntos.
Por lo tanto, este tridente de visitante (Bajo Belgrano, Chaco, Madryn) le redobla el desafío al cuerpo técnico y a los jugadores sabaleros: volver a ganar, sumar de a tres y ponerle final a la seguidilla de cuatro sin victorias.
Tal como lo anticipó El Litoral, la Asociación del Fútbol Argentino dio detalles sobre el próximo mercado de pases de la Primera Nacional. A través de un comunicado, confirmó el periodo en el que estará abierto el libro de pases y además informó la cantidad de futbolistas que podrán incorporar las instituciones para la segunda parte de la temporada.
El ente rector del fútbol local detalló en el último boletín que el registro de inscripciones, transferencias y contratos de jugadores abrirá una vez finalizada la fecha 18, la cual se disputará este fin de semana, y cerrará el jueves 2 de julio a las 18. De esta manera, los clubes, tendrán tres semanas (18 días de corrido) para incorporar a sus nuevos jugadores.
Mercado de pases: AFA lo hizo oficial
En ese mismo texto, la AFA informó que las 36 instituciones que pertenecen a la máxima categoría del ascenso podrán realizar "hasta cuatro incorporaciones de cualquier tipo" con miras a la recta final de la temporada y con ese objetivo en mente, los clubes comenzarán a trabajar a partir de la semana que viene.
En esta ventana de invierno, además de reforzar sus planteles, los equipos podrá rescindir de común acuerdo algunos contratos de futbolistas. Por eso, se vendrán semanas de mucho movimiento en la segunda categoría del fútbol argentino.
A propósito de Madryn, uno de los tres rivales sabaleros en la ruta, el equipo del sur entra en una etapa bisagra. En los próximos fines de semana, el Aurinegro disputará tres partidos consecutivos como local en el Abel Sastre, una seguidilla que coincide además con el inicio del ciclo de Luis García al frente del plantel profesional.
El nuevo entrenador, de 38 años y con experiencia en Deportivo Maipú, Atlanta y Nueva Chicago, tomará las riendas del equipo a partir del partido ante Los Andes, previsto para el domingo 21 de junio desde las 15 horas.
El primero de los tres compromisos llega este domingo 14, cuando Madryn reciba a San Miguel desde las 15 horas en el cierre de la fecha 18, la última de la primera rueda. El encuentro tendrá como árbitro principal a Joaquín Gil, con Marcos Horticolou y Sebastián Osudar como asistentes y Franco Morón como cuarto árbitro.
Ese partido será el último bajo la gestión de Cristian Díaz como entrenador, quien luego pasará a ocupar el rol de director deportivo del club y será transmisión de Jornada Radio desde las 14.30.
El cambio en la conducción técnica quedó definido durante las últimas horas. Díaz dejó el banco pero no el club: continuará como nexo entre la dirigencia y los planteles de fútbol profesional y amateur.
En su ciclo dirigió 17 partidos entre Primera Nacional y Copa Argentina, con 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas. García llegará a la ciudad en los próximos días para reunirse con Díaz, la dirigencia y ultimar los detalles de su incorporación, con todo apuntando a que su debut formal sea ante Los Andes.
El segundo compromiso en casa llega el domingo 21 de junio, también desde las 15 horas, ante Los Andes. Ese partido corresponde a la fecha 4, la que quedó pendiente por el paro de AFA, y será el estreno oficial de García en el banco aurinegro.
Luego habrá una semana de parate, ya que el fin de semana del 28 de junio no se juega. Esa pausa le dará al cuerpo técnico tiempo extra para terminar de afianzar el trabajo con el plantel antes de lo que viene: el inicio de la segunda rueda, el 5 de julio, con Colón de Santa Fe como local. Un rival de peso para estrenar la vuelta del campeonato en casa.
La secuencia de tres partidos como local en menos de un mes es una oportunidad concreta para que el Aurinegro sume puntos importantes y para que García consolide su ideade juego con el plantel lo más pronto posible. El calendario le da a Madryn la ventaja de la localía en un tramo clave de la temporada, justo cuando la segunda rueda pide resultados para meterse en la pelea por los puestos de arriba.
El cronograma ya está marcado en el calendario aurinegro: San Miguel el 14, Los Andes el 21, luego el parate de dos semanas,y Colón el 5 de julio. Tres partidos en casa, un técnico nuevo y la segunda rueda junto al mercado de pases a la vuelta de la esquina.