Tres partidos seguidos lejos de Santa Fe

Colón inicia "el éxodo del fixture": Bajo Belgrano, Chaco y Madryn

El equipo de Ezequiel Medrán tendrá que encontrar las respuestas en la ruta, casualmente donde Colón baja su rendimiento. A favor del entrenador: tiene a todos los jugadores profesionales a disposición para armar el mejor once.