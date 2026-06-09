“Estamos trabajando con Ezequiel Medrán y con Diego Colotto en hacer el esfuerzo de aplicar los refuerzos para la segunda parte de la temporada. Hay puestos, hay nombres, hay jugadores que nos interesan y existen muchos ofrecimientos”, reconocen los dirigentes de Colón.
El necesario mercado de Colón: refuerzos, fechas y “cupo extra”
Cada uno de los clubes podrá sumar cuatro caras nuevas que se sumarán a la lista de buena fe. Se abre el 20 de junio y cierra el 2 de julio. ¿Cómo se puede agregar un refuerzo más que el resto?.
El primer dato a considerar es que, más allá de los gustos personales, el mercado de invierno sabalero tendrá un común denominador: el área de resolución técnica que encabeza, con dos profesionales del área de scoutings, Diego Colotto. “La confianza del presidente José Alonso para con Colotto es total; no se van a apartar en nada. Si bien hay un presupuesto, la elección técnica y deportiva será de Diego, porque para eso Colón armó una estructura en el área”.
Ahora bien, qué se sabe del mercado de invierno. En un primer momento, la reglamentación marcaba que se abría “al finalizar la primera rueda”. Si fuera por el fixture, la primera rueda termina este fin de semana. Pero, como se sabe, el fin de semana de viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio, se debe recuperar la fecha número 4 que fue suspendida por el paro de la AFA”.
En consecuencia, el mercado de pases se abrirá el 20 de junio y quedará abierto hasta el jueves 2 de julio. Para ubicar en el almanaque, los partidos que se vienen para el Colón de Medrán:
- El sábado 13 de junio, desde las 15.30, se oficializó Defensores de Belgrano Colón en el estadio del Bajo. Por ahora, el “Dragón” se está quedando afuera del Reducido.
- El sábado 20 de junio, a partir de las 16, Chaco For Ever-Colón en el norte de la Argentina. Como se sabe, en medio de la crisis, la dirigencia del “Negro” algodonero es vender 3.000 tickets para que puedan viajar sabaleros. Como se sabe, Chaco debe pelear para no irse al descenso.
- El domingo 5 de julio, desde las tres de la tarde, Deportivo Madryn-Colón se jugará en la ciudad del viento eterno. El equipo sureño, para varios siempre “bendecido” por Claudio “Chiqui” Tapia, tiene el mismo objetivo que el Sabalero: ascender a Primera División
Es decir que “entre Chaco y antes de Madryn” estará abierta la ventana para que Colón sume las cuatro caras nuevas, quedando habilitadas para debutar en la ciudad del viento el 5 de julio.
Ahora bien, ¿de qué manera los clubes de la Primera Nacional podrán sumar un cupo extra por encima de los cuatro que marca el reglamento?. “Si un club del ascenso vende o presta a un club de la Liga Profesional o al fútbol del exterior: en esos casos, tendrán más tiempo y un cupo más”.
Por lo que se pudo saber, los dirigentes, Medrán y Colotto ya tienen una radiografía de los puestos a reforzar en este mercado de invierno. A propósito, uno de los nombres filtrados fue el de Marcelo Eggel, un volante ofensivo de Deportivo Maipú.
“En el mes de enero me habló Diego Colotto porque Colón lo tenía en sus planes y expresamos las necesidades; ahora hay otros clubes interesados”, reconocía el presidente de Maipú.
En las últimas horas, según publica el Diario El Liberal, “el conjunto ferroviario cerró una floja participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, lejos de los puestos de clasificación y además quedó eliminado de manera prematura de la Copa Argentina en los 32avos de final frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Por ello, la dirigencia considera clave reforzar el plantel con futbolistas de jerarquía.
“En ese contexto, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Marcelo Eggel, un volante ofensivo de Deportivo Maipú, quien estaría en la órbita del elenco santiagueño para el próximo mercado.
“El futbolista también interesa en Estudiantes de Río Cuarto y Colón, por lo que no será sencilla una eventual negociación. Incluso, el presidente del "Botellero", Hernán Sperdutti, reconoció públicamente que "será difícil retenerlo" debido a que el jugador cuenta con una cláusula de salida.
"Además de Colón, hay un club de Primera División que está interesado en Marcelo (Eggel). Pero la verdad es que demasiado temprano para ver ese tema y la realidad es que no existe nada formal", comenzó diciendo el dirigente del club mendocino.
"Marce es de los tres o cuatro jugadores más destacados de la categoría, está en un nivel bárbaro", agregó Sperdutti.
Eggel viene teniendo una buena temporada en la Primera Nacional. En lo que va de 2026 disputó 12 encuentros, marcó 4 goles y aportó una asistencia, números que despertaron el interés de varios clubes.
Central Córdoba retomará los entrenamientos el próximo 1 de junio y se espera que en las próximas semanas puedan surgir novedades en torno a posibles incorporaciones para un equipo que necesita cambiar la imagen mostrada en el inicio del año.