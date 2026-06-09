Es momento de Diego Colotto

El necesario mercado de Colón: refuerzos, fechas y “cupo extra”

Cada uno de los clubes podrá sumar cuatro caras nuevas que se sumarán a la lista de buena fe. Se abre el 20 de junio y cierra el 2 de julio. ¿Cómo se puede agregar un refuerzo más que el resto?.