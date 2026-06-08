Apenas se escuchó el pitazo final de Fabrizio Llobet que decretó el empate 0 a 0 entre Colón y Ciudad de Bolívar, retumbaron desde las tribunas del Brigadier los silbidos y murmullos que daban cuenta del descontento de los miles de hinchas sabaleros que desafiaron al frío y la llovizna del domingo para decir presente en el único partido en casa del mes de junio.
Medrán: “Todavía estamos lejos del equipo que realmente queremos ser"
Visiblemente molesto por no haber podido conseguir la victoria ante Bolívar, el técnico de Colón hizo un balance positivo del trabajo de sus dirigidos pese al empate en casa que lo dejó a 5 de la punta. “Esta camiseta exige ganar y estar arriba”.
Con un rendimiento irregular, en el que mereció claramente ganarle a uno de los escoltas de Morón pero volvió a fallar a la hora de concretar las chances que produjo, el punto cosechado dejó el sabor amargo por haber hecho todo para conseguir la victoria pero no haber podido asegurarla más por ineficacia propia que por méritos del rival.
Minutos después del final del partido, y tras compartir algunos minutos junto a sus futbolistas en el camarín local del estadio del Barrio Centenario, el entrenador de Colón afrontó su habitual conferencia de prensa con una mueca que evidenciaba la bronca masticada por el empate sin goles.
De todos modos, a Medrán se lo escuchó conforme con el trabajo de sus dirigidos, consciente de que se está lejos de una versión ideal del equipo, pero con fuerza y convicción para sostenerse en esa búsqueda.
En el inicio de la rueda de prensa, y haciendo una valoración de lo sucedido en los casi 100 minutos de acción en el Brigadier, el entrenador rafaelino reveló: "Estamos molestos. Cuando termina el partido se habla, se charla y se siente en el vestuario. Hay bronca porque no pudimos resolver el partido".
Siguiendo por esta línea de análisis, Medrán agregó que "tuvimos el control del juego, las ocasiones y las aproximaciones para abrir el marcador. Después ellos se metieron en un bloque bajo y nos costó encontrar claridad. Terminamos abusando del juego largo y no lo pudimos resolver".
“Esta camiseta exige”
En otro tramo de la rueda de prensa, y consultado por la seguidilla de empates que hicieron que Colón se aleje del puesto de vanguardia del grupo A de la Primera Nacional, el ex DT de Central Norte explicó "Estamos en deuda con poder resolver los partidos con un triunfo. Es una realidad".
"Hay muchas situaciones invisibles que desde afuera no se ven. El grupo trabaja con un compromiso total y viene creciendo en muchos aspectos", agregó Medrán.
Más adelante, y en referencia los silbidos y murmullos que se escucharon en el Brigadier tras el pitazo final de Fabrizio Llobet, Ezequiel Medrán reconoció que "en el fútbol mandan los resultados y nosotros somos conscientes de eso. Esta camiseta exige ganar y estar arriba. No escondemos nada".
De todos modos, y sosteniendo su lectura positiva del trabajo de su equipo frente a Bolívar, el rafaelino destacó: "Tuvimos destellos. Seguimos construyendo. Todavía estamos lejos del equipo que realmente queremos ser".
Cerrando la lectura del partido de este domingo, y planteando la estrategia para volver a ganar y prenderse en lo inmediato, Ezequiel Medrán concluyó diciendo que "hubo aciertos y errores. Todos somos responsables. Tenemos que mirar hacia adentro y tener la humildad para corregir lo que haga falta", señaló.
Lo que viene: El mercado de pases
En otro tramo de la rueda de prensa post 0 a 0 con Bolívar, al técnico de Colón fue inevitable consultarlo por la inminente apertura del libro de pases de la Primera Nacional. Vale recordar que tanto el sabalero como los otros 35 equipo de la categoría tendrán la oportunidad de sumar 4 caras nuevas a partir del cierre de la fecha 18 y hasta el jueves 2 de julio inclusive.
Sobre esto, Medrán confesó: "Tenemos claridad de lo que necesitamos. Lo hemos hablado con Diego Colotto y con el presidente. Buscamos las mejores opciones para fortalecer a Colón y hacerlo más competitivo", reveló.
En referencia al mercado, y a la falta de gol que hoy evidencia su equipo y en particular el delantero Alan Bonansea, el entrenador sabalero le ratificó la confianza al 9 rojinegro: "Creo en Alan. Hay momentos en los que uno decide sostener a un jugador. Yo elegí acompañarlo y esperar que los goles lleguen".
En el final, y ante la consulta sobre el difícil presente que atraviesa su equipo en este tramo crucial de la competencia, Medrán ratificó: "Me hago responsable de este momento. Duele porque este grupo se prepara para tener alegrías y hoy no las estamos encontrando. Pero tenemos que mantener la calma, seguir trabajando y mejorar".