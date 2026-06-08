El DT habló en rueda de prensa

Medrán: “Todavía estamos lejos del equipo que realmente queremos ser"

Visiblemente molesto por no haber podido conseguir la victoria ante Bolívar, el técnico de Colón hizo un balance positivo del trabajo de sus dirigidos pese al empate en casa que lo dejó a 5 de la punta. “Esta camiseta exige ganar y estar arriba”.