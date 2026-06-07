Colón empató este domingo por la tarde ante el Club Ciudad Bolívar por 0 a 0 en el marco de la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.
Primera Nacional
Así quedó la tabla de posiciones tras la igualdad de Colón ante Ciudad Bolívar
El Sabalero empató por 0 a 0 en Santa Fe por la fecha 17 de la Zona A.
Colón empató 0 a 0 ante el Club Ciudad de Bolívar se enfrentan por la 17ª fecha de la Primera Nacional Foto: Manuel Fabatía.
El encuentro se disputó desde las 17 horas en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con transmisión de la señal de streaming oficial LPF Play.
El Sabalero contó con varias ocasiones pero no pudo convertir. Foto: Manuel Fabatía.
Con este resultado, el equipo de Medrán se ubica en la 5° posición de la tabla de posiciones de la zona A con 26 puntos, 18 goles a favor y 13 goles en contra.
Por el lado de Bolívar, el encuentro lo deja en la 3° posición de la tabla con 27 puntos, 13 goles a favor y 8 goles en contra.
Bolívar fue un duro rival para Colón. Foto: Manuel Fabatía.
Cabe recordar que el primer puesto de cada zona brinda el pasaje a la final del torneo por el primer ascenso. El perdedor de este encuentro accede al Reducido, al cual ya clasifican del 2° al 8° de cada zona.
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