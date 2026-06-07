Con 22 años, 2 meses y 11 días, Agustín Giay se convirtió, en el amistoso con Zambia, en el jugador número 61 en debutar en la era Scaloni en la selección. El listado se había inaugurado el 7 de setiembre de 2018, en el partido ante Guatemala que dio inicio a este exitosísimo proceso. Ese día, Giovanni Simeone, Renzo Saravia, Gerónimo Rulli, Matías Vargas, Santiago Ascacíbar, Exequiel Palacios, Alan Franco, Franco Cervi, Gonzalo Martínez, Walter Kannemann y el “Mudo” Franco Vázquez, hicieron su estreno con la albiceleste tan añorada con cualquier jugador nacido en este país. Algunos, caso Rulli y Palacios, aún perduran.
¿Y si Giay se mete por la ventana en el Mundial?
Fue el único de los jugadores al que Scaloni lo dejó todo el partido. Cumplió. Y se nota que el técnico lo quería ver en toda su dimensión, incluso en lo físico. Montiel y Molina están lesionados y en riesgo. Veremos.
Frente a Honduras, Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores más: Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Nicolás Capaldo. En total, el listado se eleva a 65. Y la cantidad de partidos amistosos sin perder, a 26 (en esta clase de enfrentamientos, que no son “por los puntos”, la Argentina de Scaloni solamente perdió con Brasil en 2018 y con Venezuela en 2019). Y son 33 los amistosos jugados.
Pero este no es el tema que nos ocupa, en esta Miami calurosa y con esos particulares matices que la convierten en una ciudad cosmopolita y multifacética, sino la situación del sancarlino Agustín Giay. Porque en el amistoso que Argentina le ganó a Honduras, dominando todo el partido y pudiendo ganar por mucho más que esa diferencia de dos goles, el único jugador que completó los 90 minutos, fue precisamente Giay. Y con un detalle: Capaldo, que juega en su puesto, ingresó, pero no lo hizo por él, lo cual abona al concepto y al hecho en sí, que puede resultar estadístico o intrascendente para algunos, pero que encierra toda una gran posibilidad para el santafesino.
Después del partido, Scaloni dijo que la lista no está cerrada, que está abierta a cambios y dio a entender que la preocupación por los jugadores lesionados tiene su razón de ser. Y dos de ellos son Montiel y Molina se recuperan de sendos desgarros, el tiempo que les queda de recuperación es bueno pero hay que ver cómo vuelven a la actividad. Afrontar el Mundial con ambos, regresando de lesiones y más allá de haber mostrado su capacidad en Qatar hace tres años y medio, insume un serio riesgo. Y quizás Scaloni no esté dispuesto a asumirlo. Por eso trajo varios jugadores (siete en total) a Estados Unidos, con el objetivo de “abrir el paraguas” y que la lista definitiva sea con futbolistas que estén realmente en condiciones de jugar.
Argentina es un equipo ofensivo, sin dudas. Y los laterales tienen esa misión/obligación de colaborar en ataque. Molina marcó un gol muy importante en el durísimo partido ante Países Bajos en el Mundial de Qatar y Tagliafico, titular indiscutido con Scaloni más allá de que en algún momento la peleó con Acuña, fue el jugador al que el sábado le cometieron el penal que Lautaro Martínez convirtió en gol.
Dentro de ese concepto de equipo ofensivo, Giay se mostró el sábado como opción de pase permanente. Tuvo algunas dificultades en la marca, pero nada que sea demasiado importante ni grave. El pibe de San Carlos se mostró siempre predispuesto y atento. Sabe que, más allá de que depende de un infortunio (las lesiones de los dos elegidos por Scaloni), sus chances de meterse en el Mundial son concretas y no las quiere desaprovechar. Ya el hecho de estar y de compartir con Messi y los campeones del mundo, es un gran paso adelante y un pasaporte para su futuro. Pero si se da ahora, mejor todavía.