La Selección Argentina inició este sábado su serie de amistosos preparatorios para el Mundial 2026 con una victoria por 2 a 0 sobre Honduras en Estados Unidos. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió incluso antes de que comenzara el encuentro.
Argentina vs. Honduras: el insólito error con el Himno Nacional que terminó con Los Palmeras sonando en el estadio
La previa del amistoso disputado en Texas dejó una escena inesperada. Cuando debía escucharse el Himno Nacional Argentino, el sistema de audio reprodujo durante algunos segundos “Bombón Asesino”, uno de los temas más conocidos de Los Palmeras. El episodio se volvió viral en redes sociales.
Durante la ceremonia protocolar previa al partido, cuando los equipos se encontraban formados sobre el campo de juego para escuchar los himnos nacionales, un error en la reproducción del audio sorprendió a futbolistas, hinchas y organizadores.
En lugar de sonar las primeras estrofas del Himno Nacional Argentino, los parlantes del estadio emitieron los acordes iniciales de “Bombón Asesino”, el popular tema interpretado por Los Palmeras.
El episodio ocurrió en el estadio Kyle Field, en Texas, donde la Albiceleste disputó su primer compromiso amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo. La situación generó desconcierto durante algunos segundos hasta que el inconveniente fue corregido y finalmente se reprodujo el himno correspondiente.
Una confusión que rompió el protocolo
La secuencia comenzó de manera habitual. Primero se escuchó el himno de Honduras, mientras los futbolistas de ambos seleccionados cumplían con el protocolo establecido para este tipo de encuentros internacionales. Sin embargo, cuando llegó el turno de Argentina, la organización cometió un error que rápidamente captó la atención de todos los presentes.
Los primeros compases de la conocida canción tropical santafesina resonaron en el estadio ante la sorpresa generalizada. Las cámaras de televisión captaron las reacciones de varios jugadores argentinos, que intercambiaron miradas y sonrisas mientras intentaban comprender qué estaba ocurriendo. Entre ellos se observaron gestos de asombro y algunas risas por la inesperada situación.
Aunque el error duró apenas unos segundos, fue suficiente para transformar un momento solemne en una escena inusual. Poco después, el audio fue corregido y se reprodujo normalmente el Himno Nacional Argentino, permitiendo que la ceremonia continuara sin nuevos inconvenientes.
La situación recordó otros episodios ocurridos en competiciones deportivas internacionales, donde errores técnicos o confusiones en la selección de pistas musicales alteraron ceremonias protocolares previas a los partidos.
De la sorpresa a la viralización en redes sociales
Como suele ocurrir con este tipo de episodios, las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas compartieron videos del momento y multiplicaron comentarios, memes y reacciones vinculadas tanto al error como a la popularidad de la canción elegida accidentalmente.
La repercusión tuvo además un condimento especial para los argentinos, ya que “Bombón Asesino” es uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Los Palmeras, grupo musical originario de la ciudad de Santa Fe y ampliamente reconocido en todo el país. La asociación entre la Selección Argentina y una de las canciones más populares de la cumbia santafesina generó miles de comentarios en cuestión de minutos.
Incluso, una vez finalizado el encuentro, las cuentas vinculadas al seleccionado argentino hicieron referencias humorísticas al episodio, sumándose al clima distendido que había generado el error técnico.
En lo estrictamente futbolístico, Argentina se impuso por 2 a 0 ante Honduras en el primer amistoso de preparación para el Mundial 2026. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, en un partido que permitió al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni continuar evaluando variantes de cara al debut mundialista.
Sin embargo, más allá del resultado, la imagen que recorrió el mundo fue la de los futbolistas argentinos esperando escuchar el himno mientras, por error, sonaban los acordes de una de las canciones más populares de la música tropical argentina. Una situación tan breve como inesperada que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.