Mundial 2026

Argentina vs. Honduras: el insólito error con el Himno Nacional que terminó con Los Palmeras sonando en el estadio

La previa del amistoso disputado en Texas dejó una escena inesperada. Cuando debía escucharse el Himno Nacional Argentino, el sistema de audio reprodujo durante algunos segundos “Bombón Asesino”, uno de los temas más conocidos de Los Palmeras. El episodio se volvió viral en redes sociales.