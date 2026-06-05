El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras en la que aseguró que “va a atajar Juan Musso mañana”, mientras que “seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”.
Lionel Scaloni confirmó que el “Dibu” Martínez no atajará en los amistosos
Juan Musso y Gerónimo Rulli tendrán minutos ante Honduras e Islandia.
El entrenador agregó que “puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”, entre los arqueros, y comentó que su idea es “darle minutos a los chicos”.
Acerca de los amistosos, el DT afirmó que intentarán plantear los partidos, ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00 y frente a Islandia el próximo martes 9 desde las 21:30, sabiendo que “algunas cosas” pueden servir para preparar el debut ante Argelia.
Además, el pujatense puso paños fríos al asegurar que “la fase de grupos hay que jugarla”, dándole importancia a la misma a pesar de que los rivales, en la previa, no sean los más duros, y sentenció: “ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar”, idealizando que el combinado nacional llegue a la última fecha de la fase con la clasificación garantizada.
La previa de Honduras
La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores, se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.
La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.
Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.
La "Albiceleste", que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.
El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.
El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.