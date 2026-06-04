Beneficio económico

Mundial 2026: la millonaria cifra en dólares que la FIFA le pagará a River, Boca y otros clubes de la LPF

A través del Programa de Beneficios, la entidad madre del fútbol mundial abonará unos 11.000 dólares diarios por cada jugador convocado. El "Millonario" recibirá la mayor tajada por aportar siete futbolistas, mientras que el "Xeneize" sumará ingresos gracias a la citación de Leandro Paredes.