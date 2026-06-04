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Quiénes son los jugadores que esperan un llamado de último momento de Scaloni

El entrenador de la Selección argentina mantiene bajo seguimiento a cuatro futbolistas que podrían sumarse al plantel si surge alguna complicación física antes del debut en la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni define detalles del plantel antes del debut mundialista.Lionel Scaloni define detalles del plantel antes del debut mundialista.
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A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni no quiere dejar nada librado al azar y ya tiene definidos nombres que podrían incorporarse a la Selección argentina en caso de que se produzca alguna baja inesperada antes del debut.

El entrenador notificó a cuatro futbolistas que permanezcan atentos ante una posible convocatoria de urgencia. Entre ellos aparece Emiliano Buendía, acompañado por Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone, todos considerados opciones disponibles si algún integrante de la lista definitiva presenta inconvenientes físicos.

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Entrenamiento en Kansas

Beltrán y Capaldo cuentan con una ventaja importante, ya que actualmente trabajan en Kansas junto a la delegación argentina como parte del grupo de jugadores adicionales convocados para acompañar la preparación de los amistosos ante Honduras e Islandia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 3, 2026 Argentina players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyLa Selección argentina continúa con la preparación rumbo al Mundial 2026.

En el caso de Capaldo, incluso podría sumar minutos frente a Honduras. Su situación está vinculada a la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos futbolistas que llegan con algunas dudas y son observados de cerca por el cuerpo técnico.

En espera

La realidad de Buendía y Perrone es distinta. Ambos quedaron fuera de la lista definitiva de 26 convocados, aunque integran la prelista de 55 futbolistas presentada por la AFA ante FIFA, situación que les permite ser tenidos en cuenta si surge una vacante.

Buendía aparece como una de las principales alternativas ofensivas si Nicolás Paz no logra recuperarse completamente de la molestia que arrastra en una de sus rodillas. El mediocampista llega tras una destacada temporada con Aston Villa, donde logró conquistar la Europa League.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 3, 2026 Argentina players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyEntrenamientos del seleccionado nacional en la previa de la Copa del Mundo.

Por su parte, Perrone es una de las variantes que Scaloni evalúa para reforzar el mediocampo si Leandro Paredes, afectado por una sobrecarga muscular, o alguno de los volantes internos no alcanza su mejor condición física para el estreno en la Copa del Mundo.

La agenda de la Selección

El seleccionado argentino continuará con su preparación en Estados Unidos antes del amistoso frente a Honduras.

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El jueves 4 de junio el plantel realizará un entrenamiento cerrado desde las 18.00. En tanto, el viernes 5 Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio Kyle Field de College Station a las 17.30, mientras que desde las 18.00 el equipo tendrá una práctica con los primeros 15 minutos abiertos a los medios.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene definidos sus compromisos para la fase de grupos del Mundial 2026.

  • Martes 16 de junio, 22.00: Argentina vs. Argelia (Kansas City).
  • Lunes 22 de junio, 14.00: Argentina vs. Austria (Dallas).
  • Sábado 27 de junio, 23.00: Jordania vs. Argentina (Dallas).
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