La Selección argentina llevó adelante su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, complejo deportivo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS. Allí, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni comenzó a perfilar un posible equipo para el amistoso del próximo sábado frente a Honduras, que se jugará en Texas.
Con bajas importantes, Scaloni ensayó un equipo para el próximo amistoso ante Honduras
El entrenador del seleccionado nacional comenzó a definir variantes durante la práctica en Kansas City, con varios cambios obligados y nuevas piezas en escena.
El entrenador dispuso una práctica táctica con fútbol formal, donde mezcló habituales titulares con futbolistas que suelen presentarse como variantes dentro del plantel. El objetivo es seguir ajustando piezas de cara a la preparación para el Mundial 2026.
Ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa siendo preservado por una lesión en la mano izquierda, Gerónimo Rulli ocupó el arco durante los trabajos tácticos y aparece como el principal candidato para atajar frente a Honduras.
El arquero tendría así la responsabilidad de defender el arco argentino en el primer compromiso amistoso en suelo estadounidense, una prueba importante dentro de la puesta a punto para la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.
Cambios y alternativas
En la última línea, Scaloni ensayó una formación con algunas modificaciones obligadas. Nicolás Capaldo se movió como lateral derecho y gana consideración debido a las molestias musculares que afectan a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.
La zaga central estuvo integrada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico se mantuvo en el lateral izquierdo, consolidándose como una de las opciones más firmes en esa posición.
Ataque renovado
En la mitad de la cancha, el cuerpo técnico apostó nuevamente por un mediocampo que parece salir de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández trabajaron juntos con la intención de afianzar los circuitos futbolísticos para el debut mundialista ante Argelia, previsto para el 16 de junio.
La delantera mostró novedades importantes. Ante las ausencias de Lionel Messi y Julián Álvarez por inconvenientes físicos, Giuliano Simeone y Thiago Almada ocuparon los extremos, mientras que Lautaro Martínez fue la principal referencia ofensiva, respaldado por el gran nivel mostrado durante la última temporada en el Inter de Milán.
La agenda antes del viaje a Texas
El plantel argentino continuará con las prácticas en Kansas City antes de trasladarse hacia Texas, donde afrontará el primero de los dos amistosos previstos como parte de la preparación antes del estreno oficial en el Mundial 2026.