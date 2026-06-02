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Los detalles de la lesión en la mano del "Dibu" Martínez antes del debut mundialista

El arquero argentino mostró la evolución de su fractura durante la primera práctica en Kansas. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni lo preservará en los próximos partidos amistosos.

El marplatense se lesionó el dedo de la mano izquierda. Foto: Reuters.El marplatense se lesionó el dedo de la mano izquierda. Foto: Reuters.
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Emiliano "Dibu" Martínez ya palpita lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El arquero campeón del mundo subió una serie de fotos a sus redes sociales para llevar tranquilidad con respecto de la evolución de la lesión ósea que arrastra en su mano izquierda.

"Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", manifestó el futbolista argentino mediante un posteo en su cuenta personal de Instagram.

emiliano dibu martinezEl arquero argentino mostró la evolución de su fractura durante la primera práctica en Kansas.

La publicación estuvo acompañada por imágenes correspondientes a la jornada inaugural de entrenamientos de los dirigidos por Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas.

En el posteo del 'Dibu', se constató un vendaje de inmovilización focalizado sobre las falanges de los dedos anular y meñique, que le impidió realizar actividades de atajada y lo obligó a realizar movimientos exclusivamente con los pies sobre el terreno de juego.

emiliano dibu martinezLos detalles de la lesión en la mano del "Dibu" Martínez antes del debut mundialista.

El marplatense se lesionó el dedo de la mano izquierda durante la final en la que el Aston Villa, equipo en el que juega desde 2020, donde conquistó la Europa League ante el Friburgo el pasado 20 de mayo en Estambul.

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La planificación pensada por el seleccionador Lionel Scaloni estipula que el titular con la Selección argentina sea preservado por completo y no sume minutos en los próximos compromisos amistosos pautados ante Honduras e Islandia, minimizando cualquier margen de contingencia física.

Los especialistas que acompañan a la delegación estiman que el "Dibu" Martínez asimilará el proceso de consolidación de la fractura a tiempo y llegará en óptimas condiciones competitivas para el debut oficial en el Grupo J frente a Argelia, programado para el próximo martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium.

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Lionel Scaloni
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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