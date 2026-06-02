La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y, además de la inédita participación de 48 selecciones, el torneo tendrá otro gran protagonista: un paquete de nuevas reglas arbitrales que promete transformar el desarrollo de los partidos.
Cuáles son las nuevas reglas que debutarán en el Mundial 2026
La Copa del Mundo estrenará modificaciones arbitrales de gran impacto que apuntan a reducir las protestas, las demoras y los errores. El detalle de los cambios.
La FIFA confirmó una serie de cambios que comenzarán a aplicarse durante la máxima cita del fútbol y que buscan responder a reclamos históricos relacionados con la pérdida deliberada de tiempo, las protestas excesivas y algunas limitaciones del sistema de videoarbitraje. El organismo considera que estas modificaciones permitirán ofrecer un juego más dinámico, transparente y justo.
Las nuevas disposiciones fueron impulsadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA y representan una de las actualizaciones reglamentarias más importantes de los últimos años.
Más herramientas para el VAR
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la ampliación de las facultades del VAR. Hasta ahora, la tecnología intervenía en acciones puntuales relacionadas con goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad. A partir del Mundial 2026, el alcance será mayor.
Entre las novedades, el videoarbitraje podrá corregir decisiones equivocadas en la concesión de saques de esquina y revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error claro por parte del árbitro.
Además, se pondrá especial atención sobre las acciones que se producen en pelotas detenidas. Los bloqueos o empujones destinados a impedir que un defensor participe de una jugada podrán ser revisados por el VAR. Si se detecta una infracción previa, los goles convertidos en esas acciones podrán ser invalidados.
La intención es evitar maniobras que en los últimos años se volvieron frecuentes en córners y tiros libres, donde algunos equipos aprovechan vacíos reglamentarios para generar ventajas dentro del área.
Menos tiempo perdido y castigos más severos
La FIFA también decidió endurecer las sanciones contra las conductas que afectan el ritmo del juego. Una de las medidas más llamativas involucra a las sustituciones. Los futbolistas reemplazados tendrán apenas diez segundos para abandonar el campo. Si superan ese límite, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto antes de entrar, dejando momentáneamente a su equipo con un hombre menos.
La misma lógica se aplicará a otras reanudaciones. Los saques de banda y los saques de meta deberán ejecutarse rápidamente. Cuando el tiempo reglamentario se exceda, la posesión del balón pasará automáticamente al rival.
En el plano disciplinario también habrá novedades. Los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral podrán ser expulsados. Asimismo, se sancionarán con mayor dureza los enfrentamientos entre futbolistas, especialmente aquellos en los que un jugador se cubra la boca durante una discusión con un adversario.
Las autoridades entienden que este tipo de conductas dificulta la identificación de posibles insultos o expresiones discriminatorias, motivo por el cual las sanciones serán más estrictas.
El Mundial 2026 funcionará como la primera gran prueba para este nuevo marco reglamentario. La FIFA apuesta a que las medidas contribuyan a ofrecer partidos con más tiempo efectivo de juego, menos interrupciones y un arbitraje con mayores herramientas para intervenir en situaciones decisivas.