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Marcelo Bielsa confirmó la lista de Uruguay para el Mundial con una gran sorpresa

El entrenador argentino dio la nómina de 26 convocados para la cita mundialista, con la inesperada ausencia de Nahitan Nández y la presencia de dos jugadores del fútbol local.

Marcelo Bielsa confirmó la lista de Uruguay para el Mundial. Foto: Reuters.Marcelo Bielsa confirmó la lista de Uruguay para el Mundial. Foto: Reuters.
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El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en el Mundial 2026, con la ausencia del lateral Nahitan Nández como principal novedad.

El lateral ex Boca era habitual titular durante las Eliminatorias Sudamericanas y quedó fuera de la convocatoria por motivos extrafutbolísticos.

La nómina tiene como máxima figura a Federico Valverde, quien además será el capitán del equipo. También integran el plantel referentes como Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

Entre los convocados aparecen únicamente dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, y Matías Viña, defensor de River Plate. Muslera, de 39 años, disputará su quinto Mundial con la "Celeste".

El Mundial 2026 será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como entrenador, tras sus experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. Además, el rosarino anunció recientemente que dejará el cargo una vez finalizada la participación de Uruguay en el torneo.

La "Celeste" integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Debutará el 15 de junio frente al seleccionado saudí en Miami, jugará el 21 ante Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en Guadalajara.

Soccer Football - International Friendly - Uruguay Training - Estadio Corona, Torreon, Mexico - November 14, 2025 Uruguay players and coach Marcelo Bielsa during training REUTERS/Henry RomeroUruguay rumbo al Mundial 2026. Foto: Reuters.

La lista de 26 jugadores convocados

Arqueros

  • Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
  • Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
  • Santiago Mele - Monterrey

Defensores

  • Ronald Araújo - Barcelona
  • José María Giménez - Atlético Madrid
  • Santiago Bueno - Wolverhampton
  • Sebastián Cáceres - América de México
  • Mathías Olivera - Napoli
  • Guillermo Varela - Flamengo
  • Matías Viña - River Plate (ARG)
  • Joaquín Piquerez - Palmeiras
  • Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
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Mediocampistas

  • Federico Valverde - Real Madrid
  • Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
  • Manuel Ugarte - Manchester United
  • Emiliano Martínez - Palmeiras
  • Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
  • Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
  • Nicolás De La Cruz - Flamengo
  • Agustín Canobbio - Fluminense
  • Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
  • Brian Rodríguez - América de México
  • Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

  • Darwin Núñez - Al-Hilal
  • Federico Viñas - Real Oviedo
  • Rodrigo Aguirre - Tigres
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#TEMAS:
Uruguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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