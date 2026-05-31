La Selección argentina ya puso en marcha de manera oficial su ilusión mundialista. Con la lista de 26 convocados completamente confirmada por Lionel Scaloni, la delegación nacional inició su travesía en la noche del sábado, partiendo en un vuelo chárter rumbo a Estados Unidos.
Mundial 2026: la Selección argentina viajó a Kansas City para iniciar la preparación
Con Lionel Scaloni al frente de la delegación, una parte del plantel partió desde Ezeiza con el objetivo de defender la corona. Lionel Messi y el resto de los convocados se sumarán directamente en el búnker norteamericano de cara al debut del 16 de junio.
El búnker elegido para la puesta a punto será la ciudad de Kansas City, el escenario donde comenzará la concentración de los vigentes campeones del mundo de cara al debut frente a Argelia el próximo 16 de junio.
El cuerpo técnico resolvió minuciosamente la nómina tras evaluar detalladamente la condición física de cada futbolista. Ahora, el enfoque está puesto en una intensa etapa de preparación para revalidar la corona de Qatar 2022.
La logística de los campeones
La delegación argentina seleccionó el moderno Hotel Origin en Kansas City como su hogar principal durante la primera fase del torneo.
Las instalaciones fueron especialmente acondicionadas en los últimos días; se incorporó un gimnasio exclusivo para los futbolistas y una carpa de grandes dimensiones diseñada para que el plantel pueda compartir tiempo con sus respectivas familias durante los momentos de descanso.
A poco más de veinte minutos del complejo hotelero se ubica el Sporting KC Training Centre. Este predio deportivo de última generación servirá como el centro de entrenamientos oficial de la Albiceleste.
Cuenta con tecnología audiovisual aplicada al deporte, salas de hidroterapia, gimnasios de alta complejidad y campos de juego en perfectas condiciones. La AFA priorizó la ubicación de Kansas City debido a sus excelentes conexiones aéreas y la comodidad para mitigar el desgaste de los viajes.
Entrenamientos y los amistosos previos
El contingente que despegó desde Ezeiza estuvo compuesto por 18 futbolistas, entre los que se destacan referentes y campeones mundiales como Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Julián Álvarez, además de jóvenes promesas como Valentín Barco y Nico Paz.
En tanto, las figuras restantes, encabezadas por el capitán Lionel Messi y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, se sumarán directamente al hotel en las próximas horas.
Los entrenamientos formales bajo las órdenes de Scaloni iniciarán este lunes 1 de junio. La agenda contempla dos encuentros amistosos preparatorios de vital importancia para aceitar el funcionamiento del equipo.
El primer ensayo tendrá lugar el sábado 6 de junio ante Honduras en el imponente Kyle Field de Texas, un recinto con capacidad para más de 102 mil espectadores. Posteriormente, el martes 9 de junio, Argentina se medirá ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, para luego regresar a la base de operaciones y ultimar los detalles tácticos.
El fixture de Argentina en la fase de grupos
El estreno oficial en la Copa del Mundo está pautado para el martes 16 de junio, cuando la Selección enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El segundo compromiso del Grupo se mudará al Dallas Stadium el lunes 22 de junio ante Austria, y la participación en la primera etapa cerrará el sábado 27 de junio frente a Jordania en ese mismo recinto texano.
La estrategia logística estipula que el seleccionado regrese a Kansas City inmediatamente después de cada partido. Al tratarse de vuelos de corta duración, el cuerpo técnico busca garantizar el óptimo descanso de los jugadores.
De avanzar a las fases de eliminación directa, la idea institucional es mantener esta misma sede operativa al menos hasta la instancia de cuartos de final, persiguiendo el gran objetivo de llegar a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.