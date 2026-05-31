Rumbo a Estados Unidos

Mundial 2026: la Selección argentina viajó a Kansas City para iniciar la preparación

Con Lionel Scaloni al frente de la delegación, una parte del plantel partió desde Ezeiza con el objetivo de defender la corona. Lionel Messi y el resto de los convocados se sumarán directamente en el búnker norteamericano de cara al debut del 16 de junio.