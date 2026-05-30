A las puertas de un nuevo desafío mundialista en este 2026, el foco de la atención pública suele posarse de manera exclusiva sobre la lista definitiva que diseña el cuerpo técnico. Sin embargo, detrás del rigor físico y la exigencia táctica de los futbolistas de la Selección Argentina, existe una estructura invisible pero fundamental: el soporte afectivo de sus parejas.
Las convocadas de la Selección: quién es quién en el "otro plantel" que sostiene la ilusión argentina
Detrás de los campeones del mundo que defenderán el título en este 2026, existe una red invisible pero fundamental para la alta competencia. De las referentes históricas como Antonela Roccuzzo a las nuevas integrantes del recambio generacional: un repaso detallado por los perfiles profesionales, los proyectos empresariales y el rol clave de contención afectiva de las parejas de los futbolistas de la Scaloneta.
Ellas, que combinan perfiles de enorme exposición pública con proyectos empresariales propios, integran una suerte de "plantel paralelo" que juega su propio partido desde el acompañamiento y la cotidianidad.
El fenómeno de las compañeras de los jugadores ha dejado de ser un mero dato de color para transformarse en un componente central de la narrativa mundialista. Con nombres de proyección internacional a la cabeza y la incorporación de nuevos perfiles asociados al recambio generacional del equipo, este grupo humano funciona como el sostén de los futbolistas que defenderán el título en la próxima Copa del Mundo.
De las históricas a las nuevas integrantes
El armado de esta delegación afectiva exhibe una notable diversidad de trayectorias, donde conviven figuras consagradas del espectáculo, profesionales universitarias e influencers del bienestar. En la cúspide de las denominadas "históricas" se encuentra Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien se ha consolidado como una referente indiscutida en el universo del diseño y la moda global, además de ser la argentina con mayor cantidad de seguidores en plataformas digitales.
En una línea de alta exposición mediática se ubica también la cantante internacional Martina "Tini" Stoessel, prometida de Rodrigo De Paul, cuya carrera musical independiente convive con el constante interés de la prensa del corazón.
El perfil empresarial y profesional pisa fuerte dentro del grupo. Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, lidera con éxito su marca enfocada en el fitness y gestiona las dos sucursales de su exclusivo restaurante "Coraje", ubicadas en Mendoza y Milán.
Por su parte, Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, transformó su presencia digital en una plataforma de bienestar que recientemente derivó en el lanzamiento de su propia línea de indumentaria deportiva.
En el ámbito del diseño y la estética, Mandinha Gama, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, comanda una firma de interiores y mobiliario infantil en Londres.
Mientras que Camila Galante, compañera histórica de Leandro Paredes, desarrolla su propia marca homónima de cosmética de alta gama.
La lista de contención se completa con historias de bajo perfil y uniones que nacieron en la adolescencia de los protagonistas. Figuras como Celeste Rey (esposa de Nicolás Otamendi) y Muri López Benítez (pareja de Lisandro Martínez) sostienen un rol de arraigo familiar de larga data.
Asimismo, el recambio del plantel trajo consigo nuevas dinámicas afectivas: María Emilia Ferrero, profesora de educación física, acompaña el presente de Julián Álvarez tras dejar su Córdoba natal.
Karina Nacucchio transita la vida familiar junto a Gonzalo Montiel; ella siguió al jugador a Sevilla y lograron formar una familia con el pequeño Thiago. Recientemente Karina dio a luz a una niña llamada Juana.
Ailén Cova, licenciada en indumentaria, comparte su día a día con Alexis Mac Allister; y Valentina Cervantes hace lo propio junto a Enzo Fernández, con quien además comparte un proyecto textil.
Completando el núcleo de profesionales, se destacan la licenciada en Recursos Humanos Karen Cavaller (pareja de Cristian Romero), la licenciada en Nutrición Rocío Espósito Suárez (esposa de Gerónimo Rulli), la empresaria Bárbara Occhiuzzi (esposa de Nahuel Molina).
La kinesióloga Magui Alcacer (en pareja con Giovani Lo Celso) y la influencer Antonella D'Alotta (esposa de Thiago Almada).
El debut de las nuevas compañeras y la realidad del plantel
El proceso de renovación que experimenta el combinado nacional también se refleja en el entorno íntimo de las nuevas incorporaciones técnicas. Entre las denominadas "debutantes", se suman al grupo Emma Ramírez, acompañante de Nicolás Paz; la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, esposa de Valentín "Colo" Barco.
También entran en el grupo de "las nuevas" la modelo Ludmila Isabella, pareja de Nicolás González; e Irene Ariza, licenciada en administración de empresas y pareja de Giuliano Simone.
Es pertinente señalar que, dentro de la nómina oficial, la delegación argentina también cuenta con futbolistas que afrontarán la competencia solteros, manteniendo un perfil estrictamente reservado o transitando etapas de soltería, tales como José Manuel López, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Juan Musso y Exequiel Palacios.