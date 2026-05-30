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Copa del Mundo 2026

Las convocadas de la Selección: quién es quién en el "otro plantel" que sostiene la ilusión argentina

Detrás de los campeones del mundo que defenderán el título en este 2026, existe una red invisible pero fundamental para la alta competencia. De las referentes históricas como Antonela Roccuzzo a las nuevas integrantes del recambio generacional: un repaso detallado por los perfiles profesionales, los proyectos empresariales y el rol clave de contención afectiva de las parejas de los futbolistas de la Scaloneta.

Las parejas de los jugadores en la celebración en el estadio Lusail luego de la consagración del equipo de Lionel Scaloni. Las parejas de los jugadores en la celebración en el estadio Lusail luego de la consagración del equipo de Lionel Scaloni.
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A las puertas de un nuevo desafío mundialista en este 2026, el foco de la atención pública suele posarse de manera exclusiva sobre la lista definitiva que diseña el cuerpo técnico. Sin embargo, detrás del rigor físico y la exigencia táctica de los futbolistas de la Selección Argentina, existe una estructura invisible pero fundamental: el soporte afectivo de sus parejas.

Mirá tambiénAntonela Roccuzzo lanzó un nuevo negocio exitoso lejos del mundo fitness

Ellas, que combinan perfiles de enorme exposición pública con proyectos empresariales propios, integran una suerte de "plantel paralelo" que juega su propio partido desde el acompañamiento y la cotidianidad.

El fenómeno de las compañeras de los jugadores ha dejado de ser un mero dato de color para transformarse en un componente central de la narrativa mundialista. Con nombres de proyección internacional a la cabeza y la incorporación de nuevos perfiles asociados al recambio generacional del equipo, este grupo humano funciona como el sostén de los futbolistas que defenderán el título en la próxima Copa del Mundo.

Argentinian soccer star Lionel Messi poses with wife Antonella Roccuzzo during the premiere of the Cirque du Soleil's "Messi10" show in Barcelona, Spain, October 10, 2019. REUTERS/Albert GeaAntonella Roccuzzo y Lionel Messi. REUTERS/Albert Gea

De las históricas a las nuevas integrantes

El armado de esta delegación afectiva exhibe una notable diversidad de trayectorias, donde conviven figuras consagradas del espectáculo, profesionales universitarias e influencers del bienestar. En la cúspide de las denominadas "históricas" se encuentra Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien se ha consolidado como una referente indiscutida en el universo del diseño y la moda global, además de ser la argentina con mayor cantidad de seguidores en plataformas digitales.

Rodrigo De Paul y Martina "Tini" Stoessel.Rodrigo De Paul y Martina "Tini" Stoessel.

En una línea de alta exposición mediática se ubica también la cantante internacional Martina "Tini" Stoessel, prometida de Rodrigo De Paul, cuya carrera musical independiente convive con el constante interés de la prensa del corazón.

Soccer Football - Coppa Italia - Final - Lazio v Inter Milan - Stadio Olimpico, Rome, Italy - May 13, 2026 Inter Milan's Lautaro Martinez celebrates with the trophy and partner Agustina Gandolfo after winning the Coppa Italia REUTERS/Guglielmo MangiapaneLautaro Martinez y Agustina Gandolfo. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El perfil empresarial y profesional pisa fuerte dentro del grupo. Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, lidera con éxito su marca enfocada en el fitness y gestiona las dos sucursales de su exclusivo restaurante "Coraje", ubicadas en Mendoza y Milán.

Nicolás Tagliafico.Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico.

Por su parte, Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, transformó su presencia digital en una plataforma de bienestar que recientemente derivó en el lanzamiento de su propia línea de indumentaria deportiva.

Soccer Football - Ballon d'Or - Arrivals - Theatre du Chatelet, Paris, France - October 28, 2024 Argentina's Emiliano Martinez with his wife Amanda REUTERS/Sarah MeyssonnierEmiliano "Dibu" Martínez y Mandinha Gama. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En el ámbito del diseño y la estética, Mandinha Gama, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, comanda una firma de interiores y mobiliario infantil en Londres.

Camila Galante desmintió los rumores de infidelidad.Leandro Paredes y Camila Galante.

Mientras que Camila Galante, compañera histórica de Leandro Paredes, desarrolla su propia marca homónima de cosmética de alta gama.

.Nicolás Otamendi y Celeste Rey; Muri López Benítez y Lisandro Martínez.

La lista de contención se completa con historias de bajo perfil y uniones que nacieron en la adolescencia de los protagonistas. Figuras como Celeste Rey (esposa de Nicolás Otamendi) y Muri López Benítez (pareja de Lisandro Martínez) sostienen un rol de arraigo familiar de larga data.

Soccer Football - 2023 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 30, 2023 Manchester City's Julian Alvarez poses with partner Maria Emilia Ferrero before the awards REUTERS/Stephanie LecocqJulian Alvarez y Maria Emilia Ferrero. REUTERS/Stephanie Lecocq

Asimismo, el recambio del plantel trajo consigo nuevas dinámicas afectivas: María Emilia Ferrero, profesora de educación física, acompaña el presente de Julián Álvarez tras dejar su Córdoba natal.

.Karina Nacucchio y Gonzalo Montiel junto a sus hijos.

Karina Nacucchio transita la vida familiar junto a Gonzalo Montiel; ella siguió al jugador a Sevilla y lograron formar una familia con el pequeño Thiago. Recientemente Karina dio a luz a una niña llamada Juana.

Ailén Cova celebró su amor con Alexis Mac AllisterAilén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova, licenciada en indumentaria, comparte su día a día con Alexis Mac Allister; y Valentina Cervantes hace lo propio junto a Enzo Fernández, con quien además comparte un proyecto textil.

.Cristian "Cuti" Romero y Karen Cavaller.

Completando el núcleo de profesionales, se destacan la licenciada en Recursos Humanos Karen Cavaller (pareja de Cristian Romero), la licenciada en Nutrición Rocío Espósito Suárez (esposa de Gerónimo Rulli), la empresaria Bárbara Occhiuzzi (esposa de Nahuel Molina).

.Rocío Espósito Suárez y Gerónimo Rulli; Bárbara Occhiuzzi y Nahuel Molina.

La kinesióloga Magui Alcacer (en pareja con Giovani Lo Celso) y la influencer Antonella D'Alotta (esposa de Thiago Almada).

.Magui Alcacer y Giovani Lo Celso; Antonella D'Alotta y Thiago Almada.

El debut de las nuevas compañeras y la realidad del plantel

El proceso de renovación que experimenta el combinado nacional también se refleja en el entorno íntimo de las nuevas incorporaciones técnicas. Entre las denominadas "debutantes", se suman al grupo Emma Ramírez, acompañante de Nicolás Paz; la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, esposa de Valentín "Colo" Barco.

.Nicolás Paz y Emma Ramírez; Yazmín Jaureguy y Valentín "Colo" Barco.

También entran en el grupo de "las nuevas" la modelo Ludmila Isabella, pareja de Nicolás González; e Irene Ariza, licenciada en administración de empresas y pareja de Giuliano Simone.

.Ludmila Isabella y Nicolás González; Giuliano Simone e Irene Ariza.

Es pertinente señalar que, dentro de la nómina oficial, la delegación argentina también cuenta con futbolistas que afrontarán la competencia solteros, manteniendo un perfil estrictamente reservado o transitando etapas de soltería, tales como José Manuel López, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Juan Musso y Exequiel Palacios.

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