Copa del Mundo 2026

Las convocadas de la Selección: quién es quién en el "otro plantel" que sostiene la ilusión argentina

Detrás de los campeones del mundo que defenderán el título en este 2026, existe una red invisible pero fundamental para la alta competencia. De las referentes históricas como Antonela Roccuzzo a las nuevas integrantes del recambio generacional: un repaso detallado por los perfiles profesionales, los proyectos empresariales y el rol clave de contención afectiva de las parejas de los futbolistas de la Scaloneta.