Antonela Roccuzzo lanzó un nuevo negocio exitoso lejos del mundo fitness

Mientras acompaña la carrera de Lionel Messi en Estados Unidos, Antonela Roccuzzo consolida un perfil empresarial propio. Alejada del universo fitness que la posicionó en redes sociales, la rosarina apuesta ahora a un nuevo emprendimiento que crece con fuerza y la proyecta como empresaria independiente.
Antonela Roccuzzo fue presentada este viernes 20 de febrero como nueva embajadora global de Anastasia Beverly Hills para 2026. La empresaria rosarina fue elegida como imagen global de la reconocida firma de belleza fundada por Anastasia Soare, referente histórica en el mundo del maquillaje y el cuidado estético.
Este acuerdo con Anastasia Beverly Hills marca un punto de inflexión en el posicionamiento internacional de Antonela Roccuzzo.
Un giro estratégico en su carrera
En los últimos años, Antonela Roccuzzo había construido una sólida presencia digital vinculada al bienestar, el entrenamiento y las marcas deportivas. Sin embargo, en esta nueva etapa decidió diversificar su actividad comercial y apostar a un rubro diferente, con identidad propia.
Este acuerdo con Anastasia Beverly Hills marca un punto de inflexión en el posicionamiento internacional de Antonela Roccuzzo. No se trata solo de prestar su imagen, sino de asumir un rol activo como embajadora global durante 2026, participando en campañas internacionales, lanzamientos de productos y acciones especiales en mercados clave. La alianza la inserta de lleno en el negocio beauty de alta gama, uno de los sectores más competitivos y rentables de la industria de la moda y el cuidado personal.
El movimiento también responde a una estrategia clara: consolidar su marca personal en Estados Unidos y Europa, ampliar su perfil como empresaria independiente y capitalizar su influencia digital. Con millones de seguidores y una estética asociada a la naturalidad y la elegancia, Antonela se convierte en un puente entre la firma fundada por Anastasia Soare y el público latino, fortaleciendo el alcance global de la compañía y proyectando su imagen más allá del universo deportivo.
El nuevo emprendimiento de Antonela Roccuzzo marca un giro en su carrera y la consolida como empresaria con identidad propia.
Más allá del rol de “esposa de”
Desde hace tiempo, Roccuzzo busca consolidar una marca propia que trascienda su vínculo con el capitán de la Selección argentina. Su presencia en eventos, campañas publicitarias y proyectos empresariales demuestra un crecimiento sostenido como figura del mundo fashion y empresarial.
Desde hace tiempo fue tejiendo alianzas estratégicas con firmas internacionales: desde su experiencia junto a Ricky Sarkany en Europa hasta colaboraciones con Adidas, Alo Yoga, Stanley 1913, CASETiFY y casas de lujo como Guerlain, Lancôme y Tiffany & Co.. Cada paso fue consolidando un perfil vinculado al lifestyle premium, el bienestar y la estética cuidada, ampliando su presencia en mercados internacionales.
Ahora, con Anastasia Beverly Hills, Antonela Roccuzzo refuerza una identidad que ya no gira únicamente en torno al deporte ni a su vínculo con Lionel Messi. Con bajo perfil, coherencia estética y decisiones estratégicas a largo plazo, la rosarina continúa ampliando su propio imperio, esta vez dentro del competitivo y multimillonario universo de la belleza global.
El nuevo emprendimiento de Antonela Roccuzzo marca un giro en su carrera y la consolida como empresaria con identidad propia. Lejos del foco exclusivo en el fitness y más allá del fenómeno Messi, la rosarina apuesta a expandir su marca personal en el competitivo mercado internacional.