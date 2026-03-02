Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a su hija Gia: la imagen que es viral en Instagram
A pocas horas del nacimiento en Roma, la cantante y el futbolista compartieron la imagen más esperada. Con un mensaje cargado de simbolismo y una estética cuidada, la pareja presentó oficialmente a su hija. El posteo ya supera los millones de "likes" y despertó una ola de saludos de la Scaloneta y el mundo del espectáculo.
Tras la confirmación del nacimiento de Gia este lunes por la mañana en la capital italiana, la expectativa por conocer a la pequeña era total. Fieles a su estilo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala eligieron sus cuentas oficiales de Instagram para hacer una publicación conjunta que, en cuestión de minutos, se volvió viral a nivel global.
La fotografía, muestra el primer contacto físico de la familia: la pequeña mano de Gia entrelazada con los dedos de sus padres. La simpleza de la imagen contrasta con la potencia del mensaje, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja que contrajo matrimonio en julio de 2024.
En la imagen se alcanza a percibir solo un lado del rostro de la bebé, junto con su pequeña mano que sostiene el dedo de Oriana y debajo, la mano de Paulo.
"Un aplauso pa' mami y papi"
La frase de una canción de Bad Bunny fue elegida para acompañar la posta. Se trata de un guiño directo a la cultura pop y a la música que ambos disfrutan, pero también una declaración de victoria tras un embarazo que la pareja vivió con mucha reserva y cuidado.
El tierno posteo.
Como era de esperarse, la publicación se convirtió en un desfile de celebridades. Compañeros de Dybala en la Selección Argentina y en la Roma fueron los primeros en reaccionar. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y hasta el propio Lionel Messi dejaron sus saludos para la nueva integrante de la "familia albiceleste".
Los comentarios de "La Scaloneta" en el posteo.
Por el lado de los Sabatini-Fulop, el comentario de Catherine Fulop se llevó todas las miradas: "¡Mi vida, mi nieta! No puedo más de amor", escribió la flamante abuela, quien ya se encuentra en Roma acompañando a su hija. La publicación no solo es una foto familiar, sino un evento mediático que une al deporte con el pop internacional.
Celebridades de distintos ambientes hicieron llegar las felicitaciones.
Gia: el nombre que es tendencia
La publicación de la foto también terminó de oficializar el nombre Gia. Aunque se había especulado con nombres más tradicionales, la elección de los padres refleja una búsqueda de originalidad. Fuentes cercanas a la familia indican que Oriana siempre sintió una conexión especial con ese nombre, inspirado en la icónica Gia Carangi, reforzando ese perfil cosmopolita que caracteriza a la pareja.