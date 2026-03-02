Pura ternura

Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a su hija Gia: la imagen que es viral en Instagram

A pocas horas del nacimiento en Roma, la cantante y el futbolista compartieron la imagen más esperada. Con un mensaje cargado de simbolismo y una estética cuidada, la pareja presentó oficialmente a su hija. El posteo ya supera los millones de "likes" y despertó una ola de saludos de la Scaloneta y el mundo del espectáculo.