Desde Italia confirman el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja vivió uno de los momentos más especiales de su vida al recibir a su primera hija, acompañada de familiares y amigos cercanos, celebrando la llegada con emoción y alegría.

Las románticas fotos de Oriana y Paulo antes del nacimiento de su beba.Las románticas fotos de Oriana y Paulo antes del nacimiento de su beba.
Los medios italianos confirmaron que la pareja conformada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala dio la bienvenida a su primera hija en el Hospital Gemelli de Roma. La noticia trascendió este lunes por la mañana, adelantándose a la fecha prevista inicialmente para el 11 de marzo. Según informaron los portales, la bebé recibió el nombre de Gia.

Mirá también“Lo hice por mi mujer”: la confesión íntima de Paulo Dybala antes de casarse con Oriana Sabatini

Uno de los primeros medios en dar a conocer la noticia fue Corriere dello Sport, que detalló que la niña nació sana y en perfectas condiciones. En las horas previas al nacimiento, Oriana se reunió con su hermana Tiziana, un encuentro que compartió la actriz venezolana Catherine Fulop en sus redes sociales.

Medios italianos confirmaron que nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.Medios italianos confirmaron que nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

“Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”, había expresado Oriana semanas atrás, mostrando su entusiasmo por compartir con su hija sus pasiones y gustos musicales desde pequeña.

La inspiración detrás del nombre

El nombre de la niña, Gia, refleja la admiración de la cantante por Angelina Jolie, según trascendió en los medios. La elección demuestra el vínculo personal y la influencia que Oriana desea transmitir a su hija desde sus primeros días.

La hija de Sabatini y Dybala nació este lunes por la mañana.La hija de Sabatini y Dybala nació este lunes por la mañana.

A mediados de febrero, Oriana compartió una producción de fotos en blanco y negro mostrando su embarazo. Con un conjunto negro de dos piezas y un velo transparente que destacó su pancita, la cantante expresó su emoción por convertirse en madre. La publicación generó una ola de mensajes cariñosos de seguidores y colegas, incluyendo a Paula Chaves, Mica Tinelli, Morena Beltrán y, por supuesto, su madre Catherine Fulop, quien celebró junto a la familia este momento tan especial.

La llegada de Gia marca un hito para la pareja, que se mostró emocionada y agradecida. Oriana anticipó su deseo de disfrutar cada etapa de la vida de su hija, compartiendo momentos cotidianos y creando recuerdos únicos desde sus primeros días.

