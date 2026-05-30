Leandro Paredes encendió las alarmas en la Selección argentina tras confirmarse que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho. El mediocampista quedó descartado para los amistosos de preparación rumbo al Mundial, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, en la antesala del viaje a Estados Unidos.
Paredes sufrió una lesión muscular y es baja para los amistosos previos al Mundial
El mediocampista de Boca encendió las alarmas en la Selección argentina tras confirmarse una dolencia en el isquiotibial derecho que lo obliga a iniciar un proceso de recuperación de cara a la gira internacional.
El plantel tiene previsto viajar a Kansas City, donde el domingo completará la llegada de todos los convocados y el lunes comenzará los entrenamientos de cara a la gira internacional.
Cómo se produjo la lesión
La molestia física del jugador se originó antes del partido en el que Boca cayó 1-0 ante Universidad Católica en la Bombonera, resultado que derivó en la eliminación del equipo en la Copa Libertadores.
Paredes disputó el encuentro pese a arrastrar una sobrecarga en la zona, aunque su rendimiento estuvo por debajo de lo habitual. Durante el juego, incluso advirtió al banco de suplentes sobre la incomodidad que sentía.
En la previa también se viralizó un video del calentamiento, donde se lo observa rematando al arco y llevando la mano al posterior de la pierna derecha, con signos de molestia.
Diagnóstico médico
Tras el partido, el volante se sometió a estudios médicos que confirmaron la lesión muscular en el isquiotibial. A partir de ese diagnóstico, deberá iniciar un proceso de recuperación con el objetivo de llegar en condiciones a la competencia internacional.
El propio Paredes había reconocido que venía con una sobrecarga en la zona afectada y explicó que decidió jugar por la importancia del compromiso.
Calendario de la Selección
El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene definido su cronograma de amistosos previos al debut mundialista:
- 6 de junio: vs Honduras en el Kyle Field de Texas
- 9 de junio: vs Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama
- 16 de junio: debut mundialista vs Argelia en Kansas City
- 22 de junio: vs Austria en Dallas
- 27 de junio: vs Jordania en Dallas
La ausencia de Paredes representa un contratiempo para la planificación del cuerpo técnico, que sigue de cerca su evolución física de cara a la competencia oficial.