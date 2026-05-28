La expectativa terminó. Este jueves 28 de mayo, Lionel Scaloni confirmó la nómina de 26 futbolistas que representarán a la selección argentina en el Mundial 2026 y las redes sociales explotaron de inmediato con comentarios, debates y una catarata de memes.
Estallaron los memes y las reacciones tras la lista definitiva de Scaloni
La nómina definitiva de jugadores argentinos convocados para el Mundial 2026, con 26 jugadores, causó revuelo y memes en redes, destacando algunas decisiones polémicas.
Mastantuono mañana a las 6am en las instalaciones del Kansas City pic.twitter.com/i7LFgfZ7KD— Mein_ (@R_SunsetMein_F) May 28, 2026
Luego de semanas de especulaciones sobre posibles convocados y ausencias, el entrenador presentó oficialmente la lista definitiva a pocas horas del cierre del plazo establecido por la FIFA.
Buendía después de ver que lo llevan al parapléjico de lo celso y nico gonzalez antes que a él pic.twitter.com/qrAQ9spZ8O— don nico paz 🪄 (@donnicopaz) May 28, 2026
Entre los nombres que más sorpresa generaron aparecieron Facundo Medina y José Manuel López, mientras que las bajas de Marcos Acuña y Emiliano Buendía despertaron cuestionamientos entre los hinchas.
Lo Celso cayendo al club de amigos pic.twitter.com/1SYf3bOfMh— Bernalismo 💙❤ (@KobaFCB) May 28, 2026
La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con la participación inédita de 48 selecciones.
Mastantuono y Buendía no están convocados al mundial pic.twitter.com/KtUXcfLqw7— Goku Millonario (@gokumillonario_) May 28, 2026
Argentina integrará el Grupo J y hará su debut el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Luego se medirá con Austria y Jordania en Dallas.
La Asociación del Fútbol Argentino publicó además un video especial para anunciar a los convocados, material que rápidamente se volvió tendencia y alimentó aún más las reacciones de los fanáticos en X, Instagram y otras plataformas.
Scaloni y Marito en el video. pic.twitter.com/XeOGXZISlK— Augusto Dallachiesa (@augustodallac) May 28, 2026
Mientras algunos usuarios celebraron la confianza de Scaloni en determinados futbolistas, otros apuntaron contra varias decisiones del cuerpo técnico.
miro la lista de convocados de Scaloni y no está Lucas Silva pic.twitter.com/FYjymyLvEC— pato (@patriciolopez__) May 28, 2026
Como suele ocurrir en este tipo de anuncios, los memes no tardaron en aparecer y dominaron las redes durante toda la noche.
rompieron las bolas hasta el hartazgo para tener a garnacho en argentina y lo dejaron afuera de la lista del mundial pic.twitter.com/wBfeZu8iz7— cami 🦋 (@stanleyswhxre) May 28, 2026