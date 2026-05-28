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Estallaron los memes y las reacciones tras la lista definitiva de Scaloni

La nómina definitiva de jugadores argentinos convocados para el Mundial 2026, con 26 jugadores, causó revuelo y memes en redes, destacando algunas decisiones polémicas.

Los memes no tardaron en aparecer y dominaron las redes durante toda la noche.Los memes no tardaron en aparecer y dominaron las redes durante toda la noche.
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La expectativa terminó. Este jueves 28 de mayo, Lionel Scaloni confirmó la nómina de 26 futbolistas que representarán a la selección argentina en el Mundial 2026 y las redes sociales explotaron de inmediato con comentarios, debates y una catarata de memes.

Luego de semanas de especulaciones sobre posibles convocados y ausencias, el entrenador presentó oficialmente la lista definitiva a pocas horas del cierre del plazo establecido por la FIFA.

Entre los nombres que más sorpresa generaron aparecieron Facundo Medina y José Manuel López, mientras que las bajas de Marcos Acuña y Emiliano Buendía despertaron cuestionamientos entre los hinchas.

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con la participación inédita de 48 selecciones.

Argentina integrará el Grupo J y hará su debut el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Luego se medirá con Austria y Jordania en Dallas.

Mirá tambiénScaloni confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino publicó además un video especial para anunciar a los convocados, material que rápidamente se volvió tendencia y alimentó aún más las reacciones de los fanáticos en X, Instagram y otras plataformas.

Mientras algunos usuarios celebraron la confianza de Scaloni en determinados futbolistas, otros apuntaron contra varias decisiones del cuerpo técnico.

Como suele ocurrir en este tipo de anuncios, los memes no tardaron en aparecer y dominaron las redes durante toda la noche.

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