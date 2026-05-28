Semanas después de la publicación de la prelista oficial y 14 días antes del inicio del torneo, Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina de fútbol, confirmó este jueves quiénes serán los 26 convocados para el Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Scaloni confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026
El DT de la Selección Argentina dio a conocer los nombres de los jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. Sorpresas, ausencias y las promesas de la Albiceleste de cara a la Copa del Mundo.
Con Lionel Messi, algunas sorpresas, ausencias de campeones del Mundo y nuevas promesas, estos serán los jugadores que defenderán el legendario título obtenido en Qatar 2022.
La lista completa
ARQUEROS
Emiliano Martínez
Geronimo Rulli
Juan Musso
DEFENSORES
Gonzalo Montiel
Nahuel Molina
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez
Leonardo Balerdi
Facundo Medina
Nicolás Tagliafico
Rodrigo De Paul
Alexis Mac Allister
Enzo Fernández
Leandro Paredes
Exequiel Palacios
Giovani Lo Celso
Nicolás Paz
Valentín Barco
DELANTEROS
Giuliano Simeone
Nicolás González
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
José Manuel López
Thiago Almada
Los que se quedaron afuera
En los días previos se presentó una pre lista que incluía 55 jugadores de los cuáles debían salir los 26 finalmente elegidos para el Mundial. Más allá de aquellos que finalmente viajarán como “sparrings”, esta es la lista de los que fueron cortados de la primera nómina:
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTÍNEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
MARCOS ACUÑA - River Plate
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDÍA - Aston Villa
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio