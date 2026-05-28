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Scaloni confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

El DT de la Selección Argentina dio a conocer los nombres de los jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. Sorpresas, ausencias y las promesas de la Albiceleste de cara a la Copa del Mundo.

Scaloni confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026. Foto: XinhuaScaloni confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026. Foto: Xinhua
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Semanas después de la publicación de la prelista oficial y 14 días antes del inicio del torneo, Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina de fútbol, confirmó este jueves quiénes serán los 26 convocados para el Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

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Con Lionel Messi, algunas sorpresas, ausencias de campeones del Mundo y nuevas promesas, estos serán los jugadores que defenderán el legendario título obtenido en Qatar 2022.

La lista completa

ARQUEROS

Emiliano Martínez

Jun 29, 2024; Miami, FL, USA; goalkeeper Emiliano Martínez (23) takes the field for warm ups before a Copa America group stage match against Peru at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY SportsEmiliano Martínez. Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Geronimo Rulli

Juan Musso

DEFENSORES

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nicolás Paz

Valentín Barco

DELANTEROS

Giuliano Simeone

Nicolás González

Lionel Messi

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy after receiving the Golden Ball award as he celebrates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach/File PhotoLionel Messi. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

José Manuel López

Thiago Almada

Los que se quedaron afuera

En los días previos se presentó una pre lista que incluía 55 jugadores de los cuáles debían salir los 26 finalmente elegidos para el Mundial. Más allá de aquellos que finalmente viajarán como “sparrings”, esta es la lista de los que fueron cortados de la primera nómina:

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

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KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

MARCOS ACUÑA - River Plate

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDÍA - Aston Villa

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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