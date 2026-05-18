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Causa judicial

Autorizaron al Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026 con una garantía de $30 millones

El juez Diego Amarante habilitó al presidente de la AFA a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio, mientras sigue investigado por presuntas irregularidades.

¿Final? feliz para Tapia. Foto: Reuters¿Final? feliz para Tapia. Foto: Reuters
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La Justicia autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026, que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien dispuso que el titular de la AFA deberá depositar 30 millones de pesos como garantía para poder salir del país.

Mirá tambiénRevés para "Chiqui" Tapia: la Justicia le negó un permiso general para salir del país

Un permiso con fechas y condiciones

La autorización especial comprende el período que va desde el miércoles 27 de mayo hasta el 21 de julio, fecha en la que Tapia deberá regresar a la Argentina.

Una vez de vuelta, el dirigente tendrá que notificar formalmente su retorno ante las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

El permiso contempla actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, además de la final de la UEFA Champions League, prevista para el 30 de mayo en Budapest.

Lionel Messi, detrás de Leones FC, y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.El permiso rige desde el 27 de mayo hasta el 21 de julio.

La causa que involucra al presidente de AFA

Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos de la seguridad social en la Asociación del Fútbol Argentino.

A pesar de esa situación, el juez Amarante resolvió conceder el permiso porque el dirigente ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

El magistrado también dejó establecido que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas cancelará de inmediato el beneficio.

Un apoyo fundamental. El que recibió Chiqui Tapia de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ArchivoEl presidente de AFA deberá informar su regreso en 48 horas.

Acompañará a la Selección argentina

Con esta autorización, Tapia podrá acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

El torneo se jugará entre junio y julio en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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