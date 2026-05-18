La Justicia autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026, que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.
Autorizaron al Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026 con una garantía de $30 millones
El juez Diego Amarante habilitó al presidente de la AFA a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio, mientras sigue investigado por presuntas irregularidades.
La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien dispuso que el titular de la AFA deberá depositar 30 millones de pesos como garantía para poder salir del país.
Un permiso con fechas y condiciones
La autorización especial comprende el período que va desde el miércoles 27 de mayo hasta el 21 de julio, fecha en la que Tapia deberá regresar a la Argentina.
Una vez de vuelta, el dirigente tendrá que notificar formalmente su retorno ante las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.
El permiso contempla actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, además de la final de la UEFA Champions League, prevista para el 30 de mayo en Budapest.
La causa que involucra al presidente de AFA
Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos de la seguridad social en la Asociación del Fútbol Argentino.
A pesar de esa situación, el juez Amarante resolvió conceder el permiso porque el dirigente ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.
El magistrado también dejó establecido que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas cancelará de inmediato el beneficio.
Acompañará a la Selección argentina
Con esta autorización, Tapia podrá acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.
El torneo se jugará entre junio y julio en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.