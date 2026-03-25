Revés para "Chiqui" Tapia: la Justicia le negó un permiso general para salir del país
El juez Diego Amarante rechazó el pedido del presidente de la AFA para viajar al exterior sin autorizaciones previas. Tapia deberá seguir solicitando un permiso individual y específico por cada compromiso internacional que deba cumplir.
El presidente de la AFA deberá seguir solicitando permiso judicial para cada salida del país. Foto: Reuters
Claudio “Chiqui” Tapiasumó este martes un nuevo revés judicial en la causa por presunta retención indebida de aportes. El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido de su defensa para obtener una autorización “general” que le permitiera salir del país durante 60 días sin tener que tramitar permisos individuales por cada viaje.
La decisión mantiene sin cambios la situación procesal del titular de la AFA: sigue vigente la prohibición de salida del país y, en consecuencia, cada vez que necesite viajar al exterior deberá solicitar autorización judicial específica. Ese esquema ya había sido aplicado en ocasiones anteriores, cuando se lo habilitó para viajes puntuales bajo cauciones económicas.
Diego Amarante rechazó el pedido de Tapia para viajar al exterior con una autorización general.
Qué pidió Tapia y por qué se lo negaron
Según la resolución judicial difundida este martes, la defensa de Tapia argumentó que su actividad pública e institucional resulta incompatible con los tiempos que demanda tramitar permisos individuales para cada salida. Sobre esa base, pidió una autorización amplia y anticipada para los próximos 60 días.
Amarante rechazó el planteo con el argumento de que los motivos expuestos eran imprecisos y que la documentación acompañada no tenía la actualidad ni la solidez necesarias para habilitar una flexibilización tan amplia. En su resolución, el magistrado sostuvo que no estaban dadas las condiciones para hacer el examen de proporcionalidad que justificara una excepción general a la restricción vigente.
La negativa no implica que Tapia no pueda salir del país en absoluto, sino que deberá seguir el mecanismo ya utilizado en expedientes anteriores. En febrero, por ejemplo, la Justicia lo autorizó a viajar a Colombia y Brasil para actividades oficiales, con una caución millonaria. Más tarde también recibió permiso para asistir a Paraguay, nuevamente bajo condiciones específicas.
Esa diferencia es central en el caso: el juez no descartó eventuales autorizaciones futuras, pero sí se negó a conceder un permiso abierto que cubriera cualquier salida internacional durante dos meses. La lógica del tribunal, al menos por ahora, es evaluar cada viaje de manera individual y casuística.
La restricción está vinculada a la causa por presunta retención indebida de aportes. Foto: Reuters
La causa que complica al presidente de la AFA
Tapia está imputado en la causa que investiga a la conducción de la AFA por una presunta retención indebida de aportes y retenciones impositivas por más de $19.000 millones. En ese expediente ya fue indagado y el juez debe definir todavía su situación procesal, al igual que la de otros dirigentes involucrados.
La restricción para salir del país forma parte de las medidas cautelares dictadas en el marco de esa investigación. En paralelo, el expediente ya había generado otros cruces judiciales, como pedidos de suspensión de indagatoria, apelaciones a la prohibición de viajar y autorizaciones especiales para compromisos institucionales en el exterior.
Un nuevo capítulo a poco del Mundial
La resolución tiene además un costado político y deportivo evidente, porque llega a pocas semanas del Mundial 2026 y en un período en el que Tapia suele tener actividad internacional ligada a la FIFA, la Conmebol y la agenda institucional de la AFA. Justamente por eso su defensa había planteado la necesidad de un permiso más amplio.
Por ahora, sin embargo, la Justicia optó por sostener el esquema restrictivo. Cualquier viaje futuro del presidente de la AFA seguirá dependiendo de un pedido concreto, documentación actualizada y una nueva evaluación judicial.