Causa por aportes

Revés para "Chiqui" Tapia: la Justicia le negó un permiso general para salir del país

El juez Diego Amarante rechazó el pedido del presidente de la AFA para viajar al exterior sin autorizaciones previas. Tapia deberá seguir solicitando un permiso individual y específico por cada compromiso internacional que deba cumplir.