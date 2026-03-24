Selección Argentina

AFA acelera la renovación de Scaloni: el plan de Tapia para blindar al campeón

Mientras el plantel se concentra en Ezeiza para los amistosos ante Mauritania y Zambia, la dirigencia de la calle Viamonte inició conversaciones formales para extender el contrato del cuerpo técnico. La intención es repetir la fórmula del éxito: firmar la renovación antes del inicio de la cita mundialista en Norteamérica.