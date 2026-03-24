Fin de ciclo: Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla

El paso de Matías Almeyda por el fútbol español llegó a su fin de manera prematura.
Tras una serie de resultados adversos que dejaron al equipo andaluz peligrosamente cerca de la zona de descenso, la dirigencia del Sevilla oficializó la salida del técnico argentino. La derrota ante el Valencia fue el detonante para una gestión que nunca logró replicar el éxito obtenido por el "Pelado" en Grecia.
El paso de Matías Almeyda por el fútbol español llegó a su fin de manera prematura.
El director técnico argentino, que había asumido el mando del Sevilla a mediados de 2025 con grandes expectativas, dejó su cargo este fin de semana tras una campaña marcada por la irregularidad y la falta de respuestas futbolísticas.
El detonante final fue la caída del sábado por 2-0 frente al Valencia, en el marco de la 29ª fecha de LaLiga.
Este resultado representó la segunda derrota consecutiva y el cuarto partido en fila sin conocer la victoria, una racha insostenible para las aspiraciones del club de Nervión.
Almeyda arribó a España precedido por una gestión exitosa en el AEK Atenas, donde se coronó campeón de liga y copa en 2023.
Sin embargo, la adaptación al ritmo de la liga española resultó esquiva. Bajo su mando, el Sevilla se desplomó hasta la decimoquinta posición con apenas 31 puntos, quedando seriamente comprometido en la lucha por la permanencia.
A este panorama sombrío en el torneo doméstico se le sumó la temprana frustración en la Copa del Rey, donde el equipo fue eliminado en los 16avos de final a manos del Alavés.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la falta de una identidad de juego clara y el desgaste en la relación con los resultados precipitaron la decisión de la junta directiva.
A través de un comunicado oficial, la institución buscó cerrar el vínculo en términos cordiales: “El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”.
El Sevilla se convierte así en la sexta experiencia desde el banquillo para Almeyda, quien cuenta con un extenso recorrido que incluye pasos por River Plate, Banfield, Chivas de Guadalajara, San José Earthquakes y el mencionado paso por Grecia.
Ahora, el técnico argentino deberá rearmar su proyecto mientras el equipo español busca desesperadamente un reemplazo que le permita asegurar la categoría en el tramo final de la temporada.