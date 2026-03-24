Liga Española

Fin de ciclo: Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla

Tras una serie de resultados adversos que dejaron al equipo andaluz peligrosamente cerca de la zona de descenso, la dirigencia del Sevilla oficializó la salida del técnico argentino. La derrota ante el Valencia fue el detonante para una gestión que nunca logró replicar el éxito obtenido por el "Pelado" en Grecia.