Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino apelaron los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes Previsionales, y ahora la resolución pasará a la Cámara en lo Penal Económico para que decida si las medidas se ratifican y si pueden avanzar a juicio oral.
Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos en la causa por evasión en la AFA
Los procesamientos contra el presidente y tesorero de la AFA alcanzan 34 hechos por apropiación de tributos y 17 por apropiación de aportes a la seguridad social, según la resolución del juez Amarante
Los procesamientos contra el presidente y tesorero de la AFA alcanzaron 34 hechos por apropiación de tributos y 17 por apropiación de aportes a la seguridad social, según la resolución. El juez Amarante mantuvo además una prohibición de salida del país y dictó un embargo por 350 millones de pesos en el expediente de la causa.
En la resolución de 140 páginas, se afirma que "se encuentra acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación dolosa" de Tapia, Toviggino y otros imputados en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes Previsionales, y se menciona un monto de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Se define el próximo paso procesal
Las apelaciones presentadas por Tapia y Toviggino, y también por Gustavo Álvarez, Cristina Malaspina y Víctor Blanco, pasarán ahora a la Cámara en lo Penal Económico, un tribunal que está compuesto por seis jueces pero que hoy funciona con dos magistrados, Roberto Hornos y Carolina Robigilio.
El gobierno remitió al Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para cubrir dos cargos vacantes; según lo informado, esos nombramientos podrían permitir que más integrantes intervengan en la causa cuando el Senado complete los trámites.
Hornos y Robigilio ya ratificaron la prohibición de salida del país impuesta por Amarante, calificándola de razonable, y lo que resuelva la Cámara será clave porque si ratifica los procesamientos Tapia y Toviggino quedarían en condiciones de ser enviados a juicio oral.
Argumentos de la defensa
Las defensas sostienen que la deuda fiscal y de aportes está regularizada en parte: una porción fue abonada con intereses y otra permanece bajo un plan de pagos, y por eso apelaron contra los procesamientos que dictó el juez Amarante.
Además, las defensas argumentan la existencia de resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que, hasta mitad de año, impedirían ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA, lo que según los imputados complicaría las exigencias en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes Previsionales.
En el expediente también se abrió una instancia de reparación integral del daño y las partes pueden recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal si la Cámara en lo Penal Económico confirma los procesamientos dictados por Amarante.
Actualmente, la consecuencia inmediata es que la prohibición de salir del país y el embargo por 350 millones de pesos siguen vigentes para Tapia y Toviggino mientras la Cámara define el destino procesal y la posible remisión a juicio oral.