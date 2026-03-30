Avanza la causa

Procesan a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA

El presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino fueron procesados y embargados por 350 millones de pesos. La causa federal, a cargo del juez Diego Amarante, apunta a atrasos por más de 19.000 millones en impuestos y aportes.