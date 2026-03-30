Procesan a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA
El presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino fueron procesados y embargados por 350 millones de pesos. La causa federal, a cargo del juez Diego Amarante, apunta a atrasos por más de 19.000 millones en impuestos y aportes.
Pablo Toviggino junto a Claudio "Chiqui" Tapia, tesorero y presidente de la AFA.
Procesan a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por evasión de impuestos y les dictan embargos por 350 millones de pesos en una causa federal que investiga el juez Diego Amarante. El procesamiento se funda en el supuesto no pago en plazo de más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales, según la resolución judicial informada por la fiscalía en la investigación contra la AFA.
El presidente de la entidad señaló en su defensa que presentó un escrito para desligarse de la deuda y pidió su sobreseimiento. Tapia sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos corresponden a áreas técnicas de la AFA y que su función es institucional, ajena al manejo operativo de esas obligaciones, y agregó que existía una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendía ejecuciones fiscales.
El magistrado investiga la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias en la AFA, y procesó a los dirigentes por el presunto incumplimiento de obligaciones fiscales. Las indagatorias a los acusados se realizaron entre el 11 y el 12 de marzo y, según la causa, los embargos buscan asegurar el pago de las sumas reclamadas.
Causa federal y medidas cautelares sobre los dirigentes
En la causa, el procesamiento recayó sobre el presidente y el tesorero de la AFA, con el juez federal Diego Amarante como encargado del expediente. El procesamiento incluye la orden de embargar bienes por 350 millones de pesos para garantizar el cobro frente a la deuda reclamada por la fiscalía y la administración tributaria.
Tapia ingresando a declarar en los tribunales de Comodoro Py días atrás. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
La investigación puntualiza que existen atrasos por más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales, suma que motivó la actuación judicial y el análisis de presuntas maniobras de apropiación de aportes previsionales. El expediente, según consta en la resolución, incorpora documentación contable y declaraciones que alimentaron la decisión de procesar y embargar a los dirigentes.
Ante el procesamiento, los cargos contra el presidente y el tesorero implican medidas cautelares de carácter patrimonial; el embargo de 350 millones fue dispuesto para asegurar eventuales resarcimientos. La causa sigue en etapa de instrucción y la fiscalía continúa recabando pruebas y documentación vinculada a los impuestos impagos.
Defensa, argumentos y estado procesal
Claudio Tapia presentó un escrito de defensa en el que solicitó su sobreseimiento y explicó que las decisiones sobre pagos e impuestos son responsabilidad de las áreas técnicas de la AFA. En su planteo argumentó que la entidad actuó amparada en una resolución del Ministerio de Economía que, según la defensa, suspendía ejecuciones fiscales.
Allanamientos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino a principios de año. Foto: REUTERS / Cristina Sille.
Pablo Toviggino, en su calidad de tesorero, también fue alcanzado por el procesamiento dispuesto por Amarante; la resolución no solo enumera omisiones en el pago de impuestos, sino que investiga la eventual apropiación de aportes. Las indagatorias realizadas los días 11 y 12 de marzo aportaron las versiones de los acusados y los fundamentos de la defensa.
El procesamiento y los embargos afectan patrimonialmente a los imputados y marcan el avance del procesamiento en la causa por irregularidades tributarias en la AFA, mientras la investigación sigue su curso y la noticia permanece en desarrollo.