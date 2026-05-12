La Selección argentina ya comenzó a preparar su estadía para el Mundial 2026 y Claudio “Chiqui” Tapia mostró este martes nuevos detalles del búnker que utilizará la Scaloneta durante la defensa del título conseguido en Qatar.
Chiqui Tapia mostró cómo será el gimnasio de la "Scaloneta" en Kansas
El presidente de la AFA publicó imágenes del armado del gimnasio que utilizará la Selección argentina en el Origin Hotel durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente de la AFA publicó imágenes del armado del gimnasio que tendrá el plantel de Lionel Scaloni en el Origin Hotel de Kansas City, lugar elegido para alojar a la delegación argentina.
“Para que la Scaloneta se sienta como en casa”
A través de sus redes sociales, Tapia compartió fotos de los trabajos que comenzaron en el hotel donde se hospedará la Selección durante la Copa del Mundo.
“Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel”, escribió el dirigente junto a imágenes de estructuras, plataformas y equipamiento.
El titular de la AFA acompañó el mensaje con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: “Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión”.
Cómo será la base argentina en Estados Unidos
El alojamiento elegido por la AFA es el Hotel Origin de Kansas City, un complejo boutique inaugurado en 2024 que cuenta con 118 habitaciones y amplios espacios verdes.
Según trascendió, el lugar fue seleccionado tras distintas inspecciones realizadas por dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y personal logístico de la Selección.
Además del hospedaje, el complejo contará con un gimnasio especialmente preparado para las necesidades físicas y de recuperación del plantel campeón del mundo.
El predio donde entrenará la Selección
La Albiceleste también ya tiene definido el lugar de entrenamiento para el Mundial. El plantel trabajará en el Compass Minerals National Performance Center, perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.
Una delegación de la AFA visitó las instalaciones meses atrás y quedó conforme con la infraestructura del complejo, que posee vestuarios personalizados, tecnología audiovisual y gimnasio de última generación.
En ese centro de entrenamiento, los jugadores dispondrán de espacios individuales, salas tácticas y áreas de recuperación similares a las utilizadas por clubes europeos de elite.
El calendario de la Scaloneta
Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el Grupo J del Mundial 2026.
Luego, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Jordania, ambos partidos en Dallas.
La lista definitiva de convocados deberá ser presentada a fines de mayo, mientras que la nómina preliminar ya fue elevada por el cuerpo técnico argentino.