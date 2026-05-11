El Mundial FIFA 2026 no solo se va a vivir en las canchas: Quini 6 apuesta fuerte y se suma a la pasión futbolera en todas las agencias oficiales de lotería del país.
Con una buena jugada podés ir al mundial
Quini 6 se suma a la movida mundialista y el próximo 24 de mayo pondrá en juego 10 premios especiales de 15.000 dólares cada uno libre de impuestos. El producto estrella de la Lotería de Santa Fe vuelve a sorprender con una propuesta pensada para quienes sueñan con viajar y alentar a la Selección Argentina de fútbol.
¿De qué se trata?
El 24 de mayo de 2026 se sortearán 10 premios de 15.000 dólares cada uno, abonados en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del 22 de mayo, libres de impuestos. Participan automáticamente todos los cupones del Quini 6 jugados entre el 3 y el 24 de mayo, inclusive. El valor de la apuesta se mantiene en $3.000, lo que significa que los apostadores acceden a esta chance extra sin costo adicional.
"Entendemos que, como producto federal que es Quini 6, no podíamos quedarnos afuera de la movida mundialista. Por eso pensamos en esta acción comercial que pretende reconocer a los apostadores de siempre, que con tanta fidelidad siguen al producto, pero también incentivar a aquellos que tal vez no apuestan siempre al Quini", comentó Daniel Di Lena, titular de Lotería de Santa Fe.
El rol de las agencias: clave en la propuesta
La red de agencias es el canal principal por el que circulará este lanzamiento. "Apuntamos a que la red comercial de todo el país impulse la campaña y descontamos que así será, porque se trata de una propuesta atractiva, no tiene costo adicional alguno. Además, el público de Quini es apasionado y, en ese sentido, la emoción que se vive en las semanas previas al Mundial sirve de estímulo para que la gente se llegue a las agencias y participe de este sorteo, que los habilita a ganarse 15.000 dólares con los que, tranquilamente, pueden comprar un paquete y viajar a alentar a la Selección", explicó Daniel Di Lena al ser consultado sobre la propuesta.
Se recuerda a los apostadores que estos diez premios son extras a los sorteos del Quini 6, que mantiene su esquema habitual y continúa poniendo en juego cada miércoles y cada domingo miles de millones de pesos en premios. De hecho, el pozo acumulado para el domingo es de $8.170 millones.
El Mundial llega. El Quini 6 está listo. Y la oportunidad de ganar en grande, también.