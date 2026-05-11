Quini 6 Mundial

Con una buena jugada podés ir al mundial

Quini 6 se suma a la movida mundialista y el próximo 24 de mayo pondrá en juego 10 premios especiales de 15.000 dólares cada uno libre de impuestos. El producto estrella de la Lotería de Santa Fe vuelve a sorprender con una propuesta pensada para quienes sueñan con viajar y alentar a la Selección Argentina de fútbol.