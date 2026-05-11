En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $8.950 millones.
A cuánto asciende el espectacular pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
04 07 15 24 37 39
LA SEGUNDA
00 01 06 23 24 40
REVANCHA
01 08 15 21 24 44
SIEMPRE SALE
03 04 06 21 40 43
En el Siempre Sale fueron solo 18 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $389.200.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $2.000.000.000
La Segunda: $1.245.000.000
Revancha: $5.240.000.000
Siempre Sale: $310.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 13 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.