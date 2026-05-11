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Miércoles 13 de mayo

A cuánto asciende el espectacular pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $8.950 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 07 15 24 37 39

LA SEGUNDA

00 01 06 23 24 40

REVANCHA

01 08 15 21 24 44

SIEMPRE SALE

03 04 06 21 40 43

En el Siempre Sale fueron solo 18 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $389.200.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $2.000.000.000

La Segunda: $1.245.000.000

Revancha: $5.240.000.000

Siempre Sale: $310.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 13 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 10 de mayo

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