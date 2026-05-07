En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $8.170 millones.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 13 17 18 20 42
LA SEGUNDA
03 14 15 20 37 40
REVANCHA
03 25 30 33 34 35
SIEMPRE SALE
00 05 07 20 30 40
En el Siempre Sale fueron 33 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $306.800.000
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.760.000.000
La Segunda del Quini: $1.025.000.000
La Revancha: $4.860.000.000
El Quini que Siempre Sale: $370.000.000
Sorteo Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 10 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.