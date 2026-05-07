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Domingo 10 de mayo

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

QUINI 6 - 2025 - MANUEL FABATÍAQUINI 6 - 2025 - MANUEL FABATÍA
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $8.170 millones.

Quini 6 6 de mayo

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 13 17 18 20 42

LA SEGUNDA

03 14 15 20 37 40

REVANCHA

03 25 30 33 34 35

SIEMPRE SALE

00 05 07 20 30 40

En el Siempre Sale fueron 33 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $306.800.000

Fuente: Lotería de Santa Fe.Fuente: Lotería de Santa Fe.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.760.000.000

La Segunda del Quini: $1.025.000.000

La Revancha: $4.860.000.000

El Quini que Siempre Sale: $370.000.000

Sorteo Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 10 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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