En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $7.150 millones.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
09 15 17 30 37 43
LA SEGUNDA
00 06 10 15 21 25
REVANCHA
05 07 19 28 29 32
SIEMPRE SALE
00 12 22 28 41 44
En el Siempre Sale fueron solo 14 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $367.900.000.
En tanto, se estima un pozo acumulado de 7.150 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.480.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $4.385.000.000
Siempre Sale: $300.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 6 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.