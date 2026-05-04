#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Miércoles 6 de mayo

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Quini 6. Manuel Fabatía.Quini 6. Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $7.150 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

09 15 17 30 37 43

LA SEGUNDA

00 06 10 15 21 25

REVANCHA

05 07 19 28 29 32

SIEMPRE SALE

00 12 22 28 41 44

En el Siempre Sale fueron solo 14 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $367.900.000.

Quini 3 de mayo

En tanto, se estima un pozo acumulado de 7.150 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.480.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $4.385.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 6 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro