En el sorteo de Quini 6 de este miércoles, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $6.700 millones.
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los juegos para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
04 06 07 13 19 43
LA SEGUNDA
03 05 12 14 32 34
REVANCHA
01 08 16 25 33 43
SIEMPRE SALE
03 06 15 19 38 45
En tanto, el Siempre Sale fueron 25 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $289.500.000.
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.290.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $4.045.000.000
Siempre Sale: $370.000.000
Extra: $155.000.00
El próximo sorteo será el domingo 3 de mayol a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.