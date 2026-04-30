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Domingo 3 de mayo

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los juegos para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $6.700 millones.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 06 07 13 19 43

LA SEGUNDA

03 05 12 14 32 34

REVANCHA

01 08 16 25 33 43

SIEMPRE SALE

03 06 15 19 38 45

En tanto, el Siempre Sale fueron 25 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $289.500.000.

Quini 6 29 de abril

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.290.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $4.045.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $155.000.00

El próximo sorteo será el domingo 3 de mayol a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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