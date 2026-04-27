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Miércoles 29 de abril

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Este domingo, en el sorteo de Quini 6, un solo apostador con seis aciertos -de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $965.600.000 .

El feliz nuevo millonario acertó los números 01-04-06-15-20-28.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

16 17 20 28 30 42

REVANCHA

02 09 32 40 41 42

SIEMPRE SALE

11 14 20 34 38 40

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 18 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron mas de $377.100.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece 5.900 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.010.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $3.610.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 29 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 26 de abril

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