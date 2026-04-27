Este domingo, en el sorteo de Quini 6, un solo apostador con seis aciertos -de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $965.600.000 .
Un santafesino se llevó más de $965.600.000 en el Quini 6
El feliz nuevo millonario acertó los números 01-04-06-15-20-28 en La Segunda.
El feliz nuevo millonario acertó los números 01-04-06-15-20-28.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
16 17 20 28 30 42
REVANCHA
02 09 32 40 41 42
SIEMPRE SALE
11 14 20 34 38 40
Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 18 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron mas de $377.100.000.
El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.010.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $3.610.000.000
Siempre Sale: $295.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 29 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.