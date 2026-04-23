En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.500 millones para el próximo sorteo.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron este miércoles fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 10 12 20 30 37
LA SEGUNDA
04 11 21 26 33 39
REVANCHA
10 12 17 27 41 44
SIEMPRE SALE
07 13 20 23 35 41
En tanto, en el Siempre Sale fueron 42 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $290.000.000.
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000
La Segunda: $1.000.000.000
Revancha: $3.200.000.000
Siempre Sale: $310.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 26 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.