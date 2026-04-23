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Domingo 26 de abril

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.500 millones para el próximo sorteo.

Los números que salieron este miércoles fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 10 12 20 30 37

LA SEGUNDA

04 11 21 26 33 39

REVANCHA

10 12 17 27 41 44

SIEMPRE SALE

07 13 20 23 35 41

En tanto, en el Siempre Sale fueron 42 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $290.000.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000

La Segunda: $1.000.000.000

Revancha: $3.200.000.000

Siempre Sale: $310.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 26 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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