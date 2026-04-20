Lotería de Santa Fe informó que este domingo, un solo apostador -de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, por más de $377.600.000 .
De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $377.600.000 en el Quini 6
Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36 en el Siempre Sale.
Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 06 32 33 35 38
LA SEGUNDA
04 10 16 27 40 41
REVANCHA
02 07 16 29 38 45
En tanto, el próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $2.790.000.000
Siempre Sale: $295.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.