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Sorteo del domingo 19 de abril

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $377.600.000 en el Quini 6

Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36 en el Siempre Sale.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, un solo apostador -de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, por más de $377.600.000 .

Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36.

Imagen: Lotería de Santa FeImagen: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 06 32 33 35 38

LA SEGUNDA

04 10 16 27 40 41

REVANCHA

02 07 16 29 38 45

Quini 6 19 de abril

En tanto, el próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $2.790.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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