Lotería de Santa Fe informó que en sorteo de este miércoles del Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.336.400.000.
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.
El nuevo millonario acertó a los números 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
01 05 16 34 35 41
REVANCHA
26 27 30 35 37 38
SIEMPRE SALE
00 10 19 42 43 44
En el Siempre Sale fueron 12 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $288.800.000.
En tanto, Lotería adelantó que el próximo sorteo ofrece un pozo estimado de 4.600 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $795.000.000
La Segunda: $850.000.000
Revancha: $2.450.000.000
Siempre Sale: $355.000.000
Extra: $150.000.000
El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.