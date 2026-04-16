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Sorteo del miércoles 15 de abril

Un apostador santafesino se llevó más de $2.336.400.000 en el Quini 6

Con seis aciertos, ganó el “Tradicional” con los números los números04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que en sorteo de este miércoles del Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.336.400.000.

El nuevo millonario acertó a los números 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35.

Imagen: Lotería de Santa FeImagen: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

LA SEGUNDA

01 05 16 34 35 41

REVANCHA

26 27 30 35 37 38

SIEMPRE SALE

00 10 19 42 43 44

En el Siempre Sale fueron 12 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $288.800.000.

Quini 6 15 de Abril de 2026

En tanto, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $795.000.000

La Segunda: $850.000.000

Revancha: $2.450.000.000

Siempre Sale: $355.000.000

Extra: $150.000.000

El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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