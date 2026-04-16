Lotería de Santa Fe informó que en sorteo de este miércoles del Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.336.400.000.
Un apostador santafesino se llevó más de $2.336.400.000 en el Quini 6
Con seis aciertos, ganó el “Tradicional” con los números los números04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35.
El nuevo millonario acertó a los números 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
01 05 16 34 35 41
REVANCHA
26 27 30 35 37 38
SIEMPRE SALE
00 10 19 42 43 44
En el Siempre Sale fueron 12 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $288.800.000.
En tanto, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $795.000.000
La Segunda: $850.000.000
Revancha: $2.450.000.000
Siempre Sale: $355.000.000
Extra: $150.000.000
El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.