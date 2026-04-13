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Sorteo del domingo 12 de abril

Tres apostadores se repartieron más de $2.140.800.000 en el Quini 6: dos son santafesinos

Acertaron las seis cifras de La Segunda, con la jugada 03-08-17-18-32-42, y cada uno se llevó más de $713.600 millones.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que en el sorteo de Quini 6 de este domingo, tres apostadores con seis aciertos, uno de la localidad de Virasoro provincia de Corrientes y dos de la localidad de Esperanza -provincia de Santa Fe-, se repartieron el pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $2.140.800.000 , adjudicándose cada uno la interesante suma de más de $713.600 millones.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los felices nuevos millonarios acertaron a los números 03-08-17-18-32-42.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 14 33 38 41 44

REVANCHA

13 19 22 25 40 41

SIEMPRE SALE

05 08 14 22 26 36

Además, en el Siempre Sale fueron 119 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $382.300.000.

Quini 6 12 de abril

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $2.400.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $1.970.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 15 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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