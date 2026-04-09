Luego del sorteo realizado este miércoles 8 de abril de 2026, la Lotería de Santa Fe volvió a actualizar el monto acumulado para el concurso venidero, que se desarrollará el domingo 12 de abril a las 21.15.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $6.600.000.000.
En el concurso de este miércoles, las modalidades Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini y Revancha quedaron vacantes en el primer premio, por lo que sus pozos se acumularon para el próximo sorteo.
En tanto, en el Siempre Sale se registraron 66 apuestas ganadoras con cinco aciertos. Cada una se llevó $4.445.707,09, de acuerdo con lo informado por Lotería de Santa Fe.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 382 apuestas ganadoras, con $405.759,16 para cada una.
Con el nuevo monto confirmado, el pozo vuelve a crecer y se convierte en el eje del próximo sorteo, que buscará nuevamente un ganador en las modalidades principales del juego.
De esta manera, el Quini 6 volverá a ofrecer un pozo multimillonario bajo la organización de la Lotería de Santa Fe, ahora con una bolsa total estimada en 6.000 millones de pesos.