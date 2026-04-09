Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3363 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del miércoles 8 de abril
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
TRADICIONAL (Vacante)
01 - 16 - 31 - 32 - 34 - 44
LA SEGUNDA (Vacante)
03 - 15 - 31 - 33 - 34 - 45
REVANCHA (Vacante)
12 - 18 - 24 - 31 - 36 - 40
SIEMPRE SALE (66 ganadores)
00 - 08 - 12 - 23 - 32 - 36
66 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos cobrará $4.445.707,09.
POZO EXTRA
01 - 03 - 12 - 15 - 16 - 18 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 44 - 45
382 ganadores con 6 aciertos. Cada uno de ellos cobrará $405.759,16.
El próximo sorteo será el domingo 12 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo vacante de más de $6.600.000.000. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
Sobre el Autor
#TEMAS: