Este domingo por la noche se desarrolla el concurso N°3362 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 5 de abril
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
TRADICIONAL (Vacante)
34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27
LA SEGUNDA (Vacante)
32 - 39 - 20 - 30 - 41 - 19
REVANCHA (Vacante)
06 - 36 - 33 - 29 - 13 - 17
SIEMPRE SALE (20 ganadores)
07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41. 20 ganadores con cinco aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 16 millones.
El próximo sorteo será el miércoles 8 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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